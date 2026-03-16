Ключевые моменты:

Срочно требуются доноры с группами крови 3(+) и 4(+).

Сдача крови запланирована на 17 марта в Приморском районе Одессы.

Перед визитом необходимо пройти регистрацию и дождаться подтверждения по телефону.

Доноры крови в Одессе: кого срочно ищут 17 марта

В Одессе возникла большая потребность в донорах крови. В первую очередь нужны люди с группами крови 3(+) и 4(+).

Сдача крови пройдет 17 марта в 9:00 в Приморском районе города. При этом принять участие могут только граждане Украины.

Желающим помочь необходимо заранее зарегистрироваться через специальную онлайн-форму. После заполнения анкеты с человеком свяжутся по телефону и предоставят дополнительную информацию о времени и месте сдачи крови.

В мэрии призывают всех, кто имеет подходящую группу крови и возможность помочь, откликнуться на просьбу медиков.

Напомним, в одесской городской больнице №11 отделение трансфузиологии переформатировали в банк крови. Такое решение приняли, чтобы привести работу медучреждения в соответствие с новыми требованиями системы здравоохранения.

Читайте также: Бесплатные медобследования после 40: почему программой в Одессе воспользовались единицы