Ключевые моменты:
- Срочно требуются доноры с группами крови 3(+) и 4(+).
- Сдача крови запланирована на 17 марта в Приморском районе Одессы.
- Перед визитом необходимо пройти регистрацию и дождаться подтверждения по телефону.
Доноры крови в Одессе: кого срочно ищут 17 марта
В Одессе возникла большая потребность в донорах крови. В первую очередь нужны люди с группами крови 3(+) и 4(+).
Сдача крови пройдет 17 марта в 9:00 в Приморском районе города. При этом принять участие могут только граждане Украины.
Желающим помочь необходимо заранее зарегистрироваться через специальную онлайн-форму. После заполнения анкеты с человеком свяжутся по телефону и предоставят дополнительную информацию о времени и месте сдачи крови.
В мэрии призывают всех, кто имеет подходящую группу крови и возможность помочь, откликнуться на просьбу медиков.
Напомним, в одесской городской больнице №11 отделение трансфузиологии переформатировали в банк крови. Такое решение приняли, чтобы привести работу медучреждения в соответствие с новыми требованиями системы здравоохранения.
