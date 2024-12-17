Новости Одессы и Одесской области

Более 760 миллионов выделили на ремонт социальной инфраструктуры в Одессе

Более 760 миллионов выделили на ремонт социальной инфраструктуры в Одессе

В Одессе в рамках государственной программы по восстановлению Украины реализуют семь проектов по ремонту школ и медицинских учреждений. На их финансирование предусмотрено более 760 миллионов гривен. Часть средств выделена из государственного бюджета в форме субвенций, другая часть — это софинансирование из местного бюджета. Об этом сообщает Одесский горсовет.

Среди образовательных объектов, которые восстанавливают, школа №12 на улице Марсельской, 6. На капитальный ремонт выделено почти 70 миллионов гривен, исполнителем работ выступает ООО «Стимакс». Также продолжаются работы в школе №61, где за более 120 миллионов гривен ремонт проводит ООО «Проектно-строительная компания «Альянс».

В медицинских учреждениях города выполняют масштабные ремонты. На роддом №5 предусмотрено 175 миллионов гривен, подрядчик — ООО «Инж-Строй». Кроме того, по программе ремонтируют корпуса «Н» и «М» инфекционной больницы на улице Пастера, 5/7. На ремонт корпуса «Н» выделено 54 миллиона гривен, работы выполняет ЧАО «Ремонтно-строительный участок «Одесголовпостач», тогда как корпус «М» восстанавливает Консорциум «Авис» за почти 150 миллионов гривен.

Также в городской больнице №1 планируют модернизацию инженерных сетей теплоснабжения и установку модульной котельной за 27 миллионов гривен. Ремонт хирургического павильона в этой больнице, на который выделено 168 миллионов гривен, выполняет компания «Экстерьер-дизайн».

Финансирование проектов осуществляется при участии Европейского инвестиционного банка, что позволяет реализовывать стратегически важные работы в разных районах города.

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