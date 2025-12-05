Когда одесская мама слышит, что её дочку обидели, она не задаёт лишних вопросов – она сразу идёт разбираться. А уж если в истории фигурирует свекровь и сырая курица… Представляем вашему вниманию историю о том, как по-одесски защищают своих, наводят порядок и при этом всё равно остаются родней.

…Зося, шо ты орёшь? Шо ты ревешь? Шо случилось? Я ничего не понимаю. Доця, вытри слезы и сопли, говори нормально. Тааак. Тебя, по морде? Та у тебя ж не морда. Чем? Курицей. Какой? Ну, вареной, сырой, замороженной? Сырой. Тааак. Кто? Свекровь. Эта, Серафима што ли? Тааак. За шо? Говори во всех подробностях. Мама идёт на войну, мне надо знать усе. Ты пошла на базар, купить домашнюю курочку. Тааак. И шо? Купила самую желтенькую. Тааак. И шо? А она тебя этой курицей. Тааак. Все. Сиди дома…

– Серафима Аркадьевна, я, конечно, извиняюсь… Ты мине вроде как стала родня, а не просто школьная подруга. Ты за шо мою дочку отхайдокала курицей? Вернее, за шо я в курсе. Ну не знала девочка, шо желтая курица не всегда домашняя… Так шо ж ты ее так… Бессердечно. Када твой Борюсик, мой горячо любимый зять, нарвал вместо укропа морковью ботву, шо я его лупила? А када он вместо зелёного лука принес с огорода перья от нарциссов, я его шо знущала? А ты… Мою доцю… Тааак, а и де твой Борюсик? Сына! Иди до мамы. Я тоже твоя мать. Шо ж ты, паразит, не защитил будущую мать твоих будущих детей, моих будущих внуков?

Во время этого монолога Вера Ивановна вытащила из сумки тушку только что купленного судака, килограмма так с два весом. И со всего размаха звучно шлепнула рыбиной по Борюсику… Все присутствующие затихли от изумления. Швырнув судака в мойку, Вера Ивановна сказала:

– Это вам на ужин, вместо курицы… А теперь Борюсик, налей нам по сто грамм для примирения. А сам иди до Зоси и проси прощения.

Сидя за столом, обнявшись, две подруги объяснялись друг другу в любви и вечной дружбе. Обсуждали, как они будут воспитывать своих детей и не дадут им испортить своих внуков.

– «Шумел камыыыш…» – затянула Вера Ивановна.

– Верочка, я ж это не пою. Мне лучше «Хава нагила».

– Симочка, радость моя… Будет тебе и Хава, будет и Нагила… Наливай.

Автор – Марина ГАРНИК, иллюстрация Ирины БАБИЧЕНКО