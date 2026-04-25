В приложении MISTO вновь доступна функция онлайн-мониторинга трамваев и троллейбусов Одессы.

Новая отметка для низкопольного транспорта поможет людям с детскими колясками и маломобильным группам населения быстрее находить подходящие маршруты.

Сервис позволяет в реальном времени видеть местоположение нужного маршрута, что делает перемещение по городу более удобным и предсказуемым.

Одесситы снова могут отслеживать движение городского электротранспорта в режиме реального времени. Как сообщили в мэрии, сервис мониторинга трамваев и троллейбусов возобновил работу в приложении MISTO.

Теперь пассажиры могут видеть на карте точное местоположение нужного транспорта, что значительно упрощает планирование поездок и позволяет экономить время на ожидании на остановках.

Кроме того, разработчики приложения добавили полезное обновление: теперь низкопольный транспорт имеет специальную пометку. Это нововведение призвано сделать поездки более комфортными для родителей с детскими колясками, людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения – теперь они могут оперативно выбрать подходящий для себя маршрут.

Пользоваться сервисом можно уже сейчас, чтобы комфортнее передвигаться по городу.

