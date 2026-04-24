Движение транспорта ограничат с 05:00 до 15:00.

Забег пройдет по проспекту Шевченко и прилегающим улицам.

Изменения коснутся ряда троллейбусных и автобусных маршрутов

Марафон в Одессе 26 апреля: как изменятся маршруты

26 апреля 2026 года в Одессе состоится легкоатлетический забег «III SEASIDE MARATHON ODESA». В связи с этим с 06:00 до 15:00 будет частично ограничено движение транспорта.

По информации Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, забег пройдет по следующему маршруту: проспект Шевченко (от памятника Стефану Джевецкому), улица Академическая, улица Добровольцев, Шампанский переулок и снова проспект Шевченко.

В это время будут действовать временные изменения в работе городского общественного транспорта:

Троллейбусного маршрута № 7:

— в направлении движения к ул. Новосельского – от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;

— в направлении движения к ул. Архитекторской – от ул. Пироговской на ул. Канатная, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

Троллейбусного маршрута № 9:

— в направлении движения к ул. Ришельевской – от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;

— в направлении движения к ул. Инглези – от ул. Канатная на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанская, ул. Пироговская, ул. Канатная, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 115:

— по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Б. Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля (конечная остановка);

— в направлении движения в пос. Сахарное – от пл. Десятого апреля по ул. Артура Савельева, 5-я ст. Б. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 146:

— в направлении движения к ул. Давида Ойстраха – от 5-й ст. Б. Фонтана на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;

— в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Б. Фонтана и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 185:

— в направлении движения к пл. Соборной – от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;

— в направлении движения к 411-й батарее – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор. и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 198:

— по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Б. Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля и дальше по маршруту;

— в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансера) – от пл. Десятого апреля по ул. Артура Савельева, 5-я ст. Б. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 242:

— в направлении движения к ул. 28-й бригады – от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;

— в направлении движения к ООМУ («Больницы водников») – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 168:

— в направлении движения к ул. Добровольцев – от ул. Балтиморской на ул. Генуэзскую, Аркадия, пл. Десятого апреля (конечная остановка);

— в направлении движения к ул. 28-й бригады – от пл. Десятого апреля по ул. Генуэзскую, Аркадия, ул. Балтиморскую и дальше по маршруту.

Горожанам рекомендуют заранее планировать свои поездки, учитывать изменения в движении транспорта и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

