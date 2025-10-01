Ключевые моменты:

1 октября энергетики восстановили 33 линии и подключили 413 подстанций, вернув свет в дома 39,3 тыс. семей;

Работы по восстановлению продолжаются вторые сутки; в процессе — откачка воды с подстанций и кабельных каналов;

Восстановительные работы проходят с помощью ГСЧС и коммунальных служб.

Как сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети», по состоянию на вечер сегодняшнего дня без света оставались 20,1 тыс. клиентов в 15 населенных пунктах.

«Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются непрерывно вторые сутки. Сейчас много подстанций, кабельных каналов остаются подтопленными. Коллеги из ГСЧС нам помогают откачивать воду, чтобы была возможность ввести оборудование в работу. Также непогода повредила множество воздушных линий и опор, которые наши бригады уже восстанавливают.

Мы знаем как тяжело без света, поэтому непрерывно бок о бок работаем со спасателями и коммунальными службами, чтобы как можно быстрее вернуть свет в ваши дома», – говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября на Одессу обрушился мощный ливень, во время которого за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение.

