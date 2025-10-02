Ключевые моменты

2 октября ожидается умеренно спокойная геомагнитная обстановка — значительных магнитных бурь не прогнозируют.

По данным прогноза Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в четверг, 2 октября, ожидается довольно спокойный день. Индекс Kp будет колебаться в пределах 3, что считается минимальной или лёгкой возмущённостью магнитосферы. Это значит, что сильных магнитных бурь и значительных колебаний магнитного поля не ожидается. Возможны лишь незначительные флуктуации, которые обычно не оказывают серьёзного влияния.

Влияние бурь и советы медиков

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Может ощущаться:

Головная боль, давление в висках

Нарушения сна, бессонница

Снижение концентрации, усталость

Учащенное сердцебиение, скачки давления

Тревожность, раздражительность или подавленность.

Для людей, чувствительных к погодным и геомагнитным изменениям, рекомендуется: