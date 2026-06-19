Ключевые моменты:

В Одессе ввели единый тариф на парковку у моря — 60 гривен в час.

Большинство горожан считают новую цену завышенной, особенно в условиях войны и снижения доходов.

За 3-4 часа отдыха у моря водителям придется заплатить около 200 гривен только за стоянку авто.

Наиболее новые тарифы ударили по пенсионерам и семьям с детьми, для которых такие расходы стали ощутимыми.

Одесситы жалуются на нехватку паркомест, пробки при поиске стоянки и штрафы за неправильную парковку.

Водители возмущены тем, что стоимость выросла, а качество парковочной инфраструктуры не улучшилось.

Парковка у моря в Одессе стала «золотой»

С началом пляжного сезона в Одессе вопрос стоимости парковки у побережья снова стал предметом активных обсуждений. Ведь исполнительный комитет городского совета утвердил операторов парковок в прибрежной зоне и установил единый тариф — 60 гривен в час. К слову, для многих горожан такое решение стало неприятной неожиданностью, ведь отдых у моря теперь может стоить гораздо дороже.

Как вы поняли, одесситы не в восторге от таких нововведений и большинство считают 60 гривен в час высокой платой.

По словам горожан, семейный отдых на море обычно длится минимум три-четыре часа, поэтому только за парковку придется заплатить около 200 гривен. Кроме того, в условиях войны и снижения доходов такие расходы становятся ощутимыми.

К примеру, одесситка Ольга подчеркнула, что для семей с детьми даже обычная прогулка у моря превращается в дорогое удовольствие, ведь несколько часов стоянки автомобиля существенно увеличивают общую стоимость отдыха.

Однако особенно остро повышение стоимости почувствовали пожилые люди. Пенсионеры признают, что из-за небольших пенсий позволить себе такие расходы они практически не могут.

Местный житель Виктор отметил, что при нынешнем уровне пенсий и зарплат даже один час парковки дорогой, а несколько часов стоянки становятся серьезной финансовой нагрузкой.

Однако, это еще не все минусы парковки в Одессе. Ведь в популярных районах, таких как Аркадия или Большой Фонтан найти свободное место очень сложно. На это уходит много времени, а после закрытия отдельных площадок инспекторы активно штрафуют водителей, покидающих автомобили в неустановленных местах.

Многие автовладельцы считают, что повышение тарифа не сопровождается улучшением инфраструктуры. Если обычная городская парковка стоит 30 гривен в час, то у моря цена вдвое больше, хотя сами площадки практически не изменились.

Одесситка Алина убеждена, что простой установки шлагбаума недостаточно для такого тарифа. По ее мнению, за эти парковочные средства должны быть обустроенными, комфортными и безопасными.

Дополнительным фактором стали воздушные тревоги и угрозы ракет. Из-за опасности люди могут оставить автомобиль всего на несколько минут, но все равно вынуждены оплачивать парковку.

Жительница города Виктория отмечает, что в условиях войны повышение стоимости выглядит неуместным, ведь никто не знает, не придется ли срочно покидать пляж из-за сигнала тревоги.

Правда, отдельные одесситы считают установленную цену вполне приемлемой для большого курортного города. В то же время они признают, что из-за низких украинских зарплат и пенсий даже такая сумма для многих остается слишком высокой.

Напомним, Одесса также шокирует ценами на отдых. Ведь неделя отдыха по системе «все включено» в Одессе может стоить рекордные 364 тысяч гривен. По сравнению с прошлым годом, бюджет отпуска вырос на 25–40% из-за дефицита безопасных мест для отдыха в Украине. К слову, пакетный тур в Турцию (5 звезд) обойдется в 60–90 тысяч гривен, в то время как аналогичный уровень в Одессе стоит от 80 до 150 тысяч.

Источник: Новини.LIVE