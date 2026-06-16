Ключевые моменты:

Неделя отдыха по системе «все включено» в Одессе может обойтись в рекордные 364 тысячи гривен.

По сравнению с прошлым годом бюджет отпуска вырос на 25–40% из-за дефицита безопасных мест для отдыха в Украине.

Пакетный тур в Турцию (5 звезд) обойдется в 60–90 тысяч гривен, в то время как аналогичный уровень в Одессе стоит от 80 до 150 тысяч.

Цены на отдых в Одессе 2026: сколько стоит отель, еда и шезлонги

Этим летом отдых в Одессе стал настоящим испытанием для кошелька. Если вы планируете жить в популярных районах вроде Аркадии или Ланжерона, приготовьтесь платить за номер в бутике-отеле от 4 500 до 9 000 гривен за одну ночь.

Если вы вдруг рассматриваете президентские люксы или эксклюзивные виллы, придется выложить более 15-18 тысяч гривен в сутки.

В общей сложности за 6 ночей в пятизвездочных комплексах придется заплатить от 80 000 до 150 000 гривен. За эти деньги отдыхающие получают SPA, бассейны с подогревом и укрытие с автономным светом и связью.

Президентские люксы и виллы стоят еще дороже — от 15 до 18 тысяч гривен в сутки. За эти деньги гости получают бассейны с подогревом и, что немаловажно, оборудованные укрытия со светом и связью.

Неделя отдыха «все включено» в Одессе на двоих может стоить до 364 тысяч гривен. Также есть варианты за 150-185 тысяч за шесть-семь ночей.

Для тех, кто ищет «средний чек», стандартные гостиницы у моря предлагают номера за 2 500 – 4 500 гривен в сутки. Более экономный вариант — аренда квартиры (1 500 – 3 500 грн) или жилье в отдаленных районах, таких как Лузановка или поселок Котовского. Там можно найти койко-место в частном секторе за 400–900 гривен или место в хостеле всего за 150–300 гривен. Правда, в этом случае до пляжа придется добираться на маршрутке, а о бассейнах придется забыть.

Не стоит забывать и о дополнительных расходах, которые могут удвоить бюджет поездки. Обычный шезлонг на пляже стоит 200–300 гривен, а в VIP-зоне — от 800 гривен. Обед в ресторане на побережье в среднем обойдется в 1 000 гривен с человека, а парковка автомобиля стоит от 60 гривен до 100 грн в час.

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Сравнение стоимости отдыха: Украина vs заграница

Планируя отпуск в Одессе через неделю, за проживание в пятизвездочном отеле с завтраком придется отдать 80 000–150 000 грн. В то же время пакетный тур в Турцию (Анталия, Алания) в 4–5 звездочный отель обойдется 60 000–90 000 грн. В цену уже включены перелет из соседних стран (Молдова или Польша), трансфер, страховка и питание «все включено».

Отпуск среднего уровня в Одессе стоит 25 000–45 000 грн за гостиницу. Но с учетом ресторанов, шезлонгов, транспорта и других расходов общая сумма может достигать 50 000–60 000 грн.

Аналогичный автобусный тур в Болгарию (Солнечный Берег) для двоих с питанием «все включено» и дорогой обходится 38 000–65 000 грн.

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Почему цены на отдых в Украине растут

По данным Ribas Group, бюджет отдыха в Украине этим летом вырос на 25–40% по сравнению с прошлым сезоном. Основные причины:

Большинство морских курортов закрыты из-за безопасности и российского вторжения. Туристы едут в более безопасные регионы, что создает дефицит мест.

Сокращение сезона. Раньше активный сезон в Одессе длился с мая по сентябрь, сейчас — с середины июня по август.

Рост затрат на содержание бизнеса и психологический фактор после войны повышают цены на гостиницы.

Так что выбор «дома или за границей» зависит от комфорта, готовности к расходам и предпочтений: иногда дешевле и проще улететь за границу, чем оставаться на местных курортах.

Источник: ТСН