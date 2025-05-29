Проект реконструкции предусматривает укрепление несущих конструкций здания, перепланировку внутренних помещений в соответствии с медицинским заданием, а также установку нового технологического и медицинского оборудования. Среди основных направлений работ — полное обновление помещений и создание функциональных зон. Также планируется обустройство современной системы вентиляции с ламинарными потоками, внедрение системы инфекционного контроля, видеофиксации хирургических вмешательств и переход на электронный документооборот.

Общий бюджет проекта составляет 235 миллионов гривен. Все эти средства являются финансированием, подтвержденным международными партнерами. В частности, согласно меморандуму о взаимопонимании, заключенному между EXPERTISE FRANCE и Одесским городским советом 6 февраля 2025 года, Франция окажет полную финансовую поддержку проекту. Финансирование будет осуществляться в два этапа: 164,5 миллиона гривен в 2026 году и 70,5 миллиона гривен в 2027 году.

Реконструкция будет включать шесть основных этапов: от разработки проектной документации и демонтажа старых инженерных сетей до отделочных работ, оснащения необходимым оборудованием и проведения пусконаладочных работ.

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