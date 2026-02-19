Ключевые моменты:

В городе установили дополнительные мобильные палатки из-за перебоев с электро- и водоснабжением.

В пунктах можно выпить горячий чай, зарядить гаджеты и подключиться к интернету.

Пункты несокрушимости в Одессе 19 февраля: адреса и помощь

Из-за последствий обстрелов в Одессе продолжаются перебои с электричеством и водой. Чтобы поддержать жителей, в разных районах города развернули дополнительные мобильные Пункты несокрушимости.

В палатках можно согреться, подзарядить телефон или другой гаджет, воспользоваться интернетом, получить горячий чай и воду. Особенно востребованы пункты среди пожилых людей, которые остаются без света в ночное время. Репортер «Одесской жизни» посетила один из таких пунктов и была удивлена.

Адреса дополнительных мобильных пунктов:

ул. Фонтанская дорога, 16/8

ул. Семьи Глодан, 14

ул. Семьи Глодан, 31

ул. Князя Ярослава Мудрого, 11/1

ул. Князя Ярослава Мудрого, 13/1

просп. Небесной Сотни, 5А

ул. Ак. Филатова, 10

ул. Варненская, 27

ул. Евгения Чикаленко, 46

ул. Евгения Чикаленко, 56А

Также продолжают работать палатки, установленные ранее. В них доступны зарядка устройств, интернет, горячие напитки и вода.

Ул. Евгения Чикаленко 50/1;

Парк «Луч», угол Королева-Левитана;

Пр-кт Князя Ярослава Мудрого 2;

Ул. Евгения Чикаленко, 55;

Ул. Академика Королева 85;

Пр-кт Князя Ярослава Мудрого, 22;

Ул. Семьи Глодан, 49;

Пр-кт Небесной Сотни 10а;

Пр-кт Небесной Сотни, 47/2;

Пр-кт Небесной Сотни, 87а;

Ул. Евгения Чикаленко, 75;

Ул. Академика Королева 58а;

Пр-кт Небесной Сотни 15А;

Ул. Семьи Глодан, 4;

Ул. Сергея Шелухина 57;

Ул. Евгения Чикаленко, 81/1;

Ул. Академика Королева, 55;

Пр-кт Небесной Сотни / Левитана магазин «Копейка» фасад;

Парк Победы.

Кроме мобильных точек, в городе действуют стационарные Пункты несокрушимости и пункты обогрева. Их адреса можно найти через приложение «Дія» и сервис MISTO.

Напомним, ситуация с электроснабжением в Одесском регионе остаётся крайне сложной. С начала полномасштабной войны серьёзные разрушения получили уже 31 энергетический объект. Для пенсионеров и людей с инвалидностью в Одессе стартовала программа «Пакунок тепла». В набор входит спальный мешок, павербанк, фонарик, термос, носки.

