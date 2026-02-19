Ключевые моменты:
- В городе установили дополнительные мобильные палатки из-за перебоев с электро- и водоснабжением.
- В пунктах можно выпить горячий чай, зарядить гаджеты и подключиться к интернету.
Пункты несокрушимости в Одессе 19 февраля: адреса и помощь
Из-за последствий обстрелов в Одессе продолжаются перебои с электричеством и водой. Чтобы поддержать жителей, в разных районах города развернули дополнительные мобильные Пункты несокрушимости.
В палатках можно согреться, подзарядить телефон или другой гаджет, воспользоваться интернетом, получить горячий чай и воду. Особенно востребованы пункты среди пожилых людей, которые остаются без света в ночное время. Репортер «Одесской жизни» посетила один из таких пунктов и была удивлена.
Адреса дополнительных мобильных пунктов:
- ул. Фонтанская дорога, 16/8
- ул. Семьи Глодан, 14
- ул. Семьи Глодан, 31
- ул. Князя Ярослава Мудрого, 11/1
- ул. Князя Ярослава Мудрого, 13/1
- просп. Небесной Сотни, 5А
- ул. Ак. Филатова, 10
- ул. Варненская, 27
- ул. Евгения Чикаленко, 46
- ул. Евгения Чикаленко, 56А
Также продолжают работать палатки, установленные ранее. В них доступны зарядка устройств, интернет, горячие напитки и вода.
- Ул. Евгения Чикаленко 50/1;
- Парк «Луч», угол Королева-Левитана;
- Пр-кт Князя Ярослава Мудрого 2;
- Ул. Евгения Чикаленко, 55;
- Ул. Академика Королева 85;
- Пр-кт Князя Ярослава Мудрого, 22;
- Ул. Семьи Глодан, 49;
- Пр-кт Небесной Сотни 10а;
- Пр-кт Небесной Сотни, 47/2;
- Пр-кт Небесной Сотни, 87а;
- Ул. Евгения Чикаленко, 75;
- Ул. Академика Королева 58а;
- Пр-кт Небесной Сотни 15А;
- Ул. Семьи Глодан, 4;
- Ул. Сергея Шелухина 57;
- Ул. Евгения Чикаленко, 81/1;
- Ул. Академика Королева, 55;
- Пр-кт Небесной Сотни / Левитана магазин «Копейка» фасад;
- Парк Победы.
Кроме мобильных точек, в городе действуют стационарные Пункты несокрушимости и пункты обогрева. Их адреса можно найти через приложение «Дія» и сервис MISTO.
Напомним, ситуация с электроснабжением в Одесском регионе остаётся крайне сложной. С начала полномасштабной войны серьёзные разрушения получили уже 31 энергетический объект. Для пенсионеров и людей с инвалидностью в Одессе стартовала программа «Пакунок тепла». В набор входит спальный мешок, павербанк, фонарик, термос, носки.
Читайте также: Без лифтов и света: в Одессе помогают пенсионерам и людям с инвалидность