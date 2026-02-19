Ключевые моменты:
- Длительные отключения электроэнергии в микрорайонах Одессы.
- На верхних этажах одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью и семьи с детьми.
- Мобильные бригады доставляют продукты, лекарства и воду.
- Контакты горячих линий.
Куда обратиться за помощью
В Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета организованы мобильные бригады для помощи уязвимым группам населения в микрорайонах Одессы. Это касается тех районов, где продолжалось отсутствие электроснабжения. Речь идет об одиноких пенсионерах, людях с инвалидностью и семьях с детьми на верхних этажах многоэтажек, которые не могут самостоятельно спускаться по лестнице.
Бригады работают в районных территориальных центрах социального обслуживания. Телефоны горячих линий:
- Киевский район: (048) 765 07 87
- Хаджибейский район: (094) 924 47 49
- Приморский район: (048) 740 75 24, (048) 740 75 25, (068) 426 76 18
- Пересыпский район: (048) 763 03 18
Добавим, что волонтеры доставляют продукты первой потребности, медикаменты и воду нуждающимся в такой поддержке.
Напомним, в Одессе стартовала программа «Пакунок тепла». Горожанам бесплатно выдают наборы для переживания блекаутов: павербанки, носки, спальники.