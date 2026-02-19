женщина пенсионерка

Ключевые моменты:

  • Длительные отключения электроэнергии в микрорайонах Одессы.
  • На верхних этажах одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью и семьи с детьми.
  • Мобильные бригады доставляют продукты, лекарства и воду.
  • Контакты горячих линий.

Куда обратиться за помощью

В Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета организованы мобильные бригады для помощи уязвимым группам населения в микрорайонах Одессы. Это касается тех районов, где продолжалось отсутствие электроснабжения. Речь идет об одиноких пенсионерах, людях с инвалидностью и семьях с детьми на верхних этажах многоэтажек, которые не могут самостоятельно спускаться по лестнице.

Бригады работают в районных территориальных центрах социального обслуживания. Телефоны горячих линий:

  • Киевский район: (048) 765 07 87
  • Хаджибейский район: (094) 924 47 49
  • Приморский район: (048) 740 75 24, (048) 740 75 25, (068) 426 76 18
  • Пересыпский район: (048) 763 03 18

Добавим, что волонтеры доставляют продукты первой потребности, медикаменты и воду нуждающимся в такой поддержке.

Напомним, в Одессе стартовала программа «Пакунок тепла». Горожанам бесплатно выдают наборы для переживания блекаутов: павербанки, носки, спальники.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме