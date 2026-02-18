Ключевые моменты:
- Пункты помощи открыты возле домов без электроснабжения.
- В палатках есть отопление, интернет и возможность зарядить гаджеты.
- Часть локаций уже работает, еще несколько — откроются в ближайшее время.
Пункты помощи в Одессе: где согреться и зарядить телефон
Как сообщили в мэрии, временные палатки установили рядом с домами, которые остались без электричества. Они рассчитаны на жителей, столкнувшихся с длительными отключениями света.
В пунктах помощи можно:
- согреться в отапливаемой палатке;
- выпить горячий чай и получить воду;
- подзарядить телефон или другие устройства;
- воспользоваться интернетом.
Читайте также: Резервы на нуле: почему Киевский район Одессы до сих пор остается в темноте
Адреса пунктов обогрева в Одессе
Уже работают:
- ул. Евгения Чикаленко, 50/1
- пр-т Князя Ярослава Мудрого, 2
- пр-т Князя Ярослава Мудрого, 22
- пр-т Небесной Сотни, 10-А
- пр-т Небесной Сотни, 47/2
- пр-т Небесной Сотни, 87-А
- парк «Луч»
В ближайшее время откроются:
- ул. Евгения Чикаленко, 55
- ул. Семьи Глодан, 49
- ул. Академика Королева, 85
Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, ситуация в Одесском регионе остаётся крайне сложной. С начала полномасштабной войны серьёзные разрушения получили уже 31 энергетический объект. Вчера, после частичной стабилизации сети, энергосистема снова подверглась атаке.
Спросить AI: