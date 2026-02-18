Ключевые моменты:

  • Пункты помощи открыты возле домов без электроснабжения.
  • В палатках есть отопление, интернет и возможность зарядить гаджеты.
  • Часть локаций уже работает, еще несколько — откроются в ближайшее время.

Пункты помощи в Одессе: где согреться и зарядить телефон

Как сообщили в мэрии, временные палатки установили рядом с домами, которые остались без электричества. Они рассчитаны на жителей, столкнувшихся с длительными отключениями света.

В пунктах помощи можно:

  • согреться в отапливаемой палатке;
  • выпить горячий чай и получить воду;
  • подзарядить телефон или другие устройства;
  • воспользоваться интернетом.

пункты обогрева

Адреса пунктов обогрева в Одессе

Уже работают:

  • ул. Евгения Чикаленко, 50/1
  • пр-т Князя Ярослава Мудрого, 2
  • пр-т Князя Ярослава Мудрого, 22
  • пр-т Небесной Сотни, 10-А
  • пр-т Небесной Сотни, 47/2
  • пр-т Небесной Сотни, 87-А
  • парк «Луч»

В ближайшее время откроются:

  • ул. Евгения Чикаленко, 55
  • ул. Семьи Глодан, 49
  • ул. Академика Королева, 85

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, ситуация в Одесском регионе остаётся крайне сложной. С начала полномасштабной войны серьёзные разрушения получили уже 31 энергетический объект. Вчера, после частичной стабилизации сети, энергосистема снова подверглась атаке.

