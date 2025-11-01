В Одессе раскрыли схему хищения 1,6 миллиона гривен при закупке раций для военных

Ключевые моменты:

Полиция сообщила о подозрении четырем лицам, среди которых бывший руководитель и первый заместитель Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.

По данным следствия, чиновники сговорились с представителями двух фирм и организовали закупку радиостанций для военных под заранее определенного победителя тендера. В схему незаконно включили НДС, хотя поставки для военных подразделений освобождаются от налогообложения.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали в областном управлении полиции, бывший руководитель и первый заместитель Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета сговорились с представителями двух коммерческих структур и организовали закупку раций для нужд одесского военного округа подконтрольными им предприятиями.

«Фигуранты провели тендер под заранее определенного победителя, который поставлял 300 радиостанций с дополнительными аккумуляторами в количестве 300 штук. В то же время участники схемы незаконно включили в стоимость договора сумму налога на добавленную стоимость, тогда как в соответствии с законодательством операции по поставке товаров для нужд военных подразделений освобождаются от уплаты НДС. В результате этих действий злоумышленники безосновательно завладели средствами Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета в сумме 1 661 510 гривен», – сообщили правоохранители.

В ходе проведенных обысков дома у подозреваемых следователи изъяли финансовую документацию, договоры, черновые записи и электронные носители информации, подтверждающие незаконные действия должностных лиц.

Всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по факту присвоения государственных средств путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, группой лиц (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Им может грозить до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту нападения на сотрудников ТЦК в Одессе, произошедшего 30 октября возле рынка «7 километр».