С 1 по 3 ноября прогнозируется слабая магнитная буря, которая затронет метеозависимых людей.

Средняя по интенсивности буря ожидается 11–12 ноября, а сильная и продолжительная — с 17 по 23 ноября.

Магнитные бури в ноябре 2025 года: когда ждать всплесков активности

Магнитные бури вызывают вспышки на Солнце, в результате которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая его возмущения, которые и называются магнитными бурями. Основными источниками этих частиц являются выбросы корональной массы (CME) и корональные дыры.

По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 1 ноября, Землю накроет слабая магнитная буря. Ее воздействие будет незначительным и к вечеру стихнет. Однако чувствительные к погодным изменениям люди могут ощутить недомогание.

В целом ноябрь 2025 года принесет несколько периодов геомагнитных колебаний разной силы:

1–3 ноября — слабая буря;

11–12 ноября — средняя по интенсивности буря;

17–23 ноября — мощная и продолжительная магнитная буря.

Исследователи отмечают, что данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому прогноз может меняться.

Как защитить себя во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться:

головная боль, головокружение;

слабость, тошнота;

повышение давления, бессонница;

боли в мышцах и суставах.

Врачи советуют соблюдать простые правила, чтобы снизить влияние геомагнитных колебаний:

отдыхайте и избегайте переутомления;

пейте больше чистой воды;

не злоупотребляйте кофе и откажитесь от алкоголя;

следите за питанием и режимом сна;

больше гуляйте на свежем воздухе.

Если симптомы усиливаются, специалисты советуют обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

