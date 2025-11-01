Ключевые моменты:
- С 1 по 3 ноября прогнозируется слабая магнитная буря, которая затронет метеозависимых людей.
- Средняя по интенсивности буря ожидается 11–12 ноября, а сильная и продолжительная — с 17 по 23 ноября.
Магнитные бури в ноябре 2025 года: когда ждать всплесков активности
Магнитные бури вызывают вспышки на Солнце, в результате которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая его возмущения, которые и называются магнитными бурями. Основными источниками этих частиц являются выбросы корональной массы (CME) и корональные дыры.
По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 1 ноября, Землю накроет слабая магнитная буря. Ее воздействие будет незначительным и к вечеру стихнет. Однако чувствительные к погодным изменениям люди могут ощутить недомогание.
В целом ноябрь 2025 года принесет несколько периодов геомагнитных колебаний разной силы:
- 1–3 ноября — слабая буря;
- 11–12 ноября — средняя по интенсивности буря;
- 17–23 ноября — мощная и продолжительная магнитная буря.
Исследователи отмечают, что данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому прогноз может меняться.
Как защитить себя во время магнитных бурь
Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут наблюдаться:
- головная боль, головокружение;
- слабость, тошнота;
- повышение давления, бессонница;
- боли в мышцах и суставах.
Врачи советуют соблюдать простые правила, чтобы снизить влияние геомагнитных колебаний:
- отдыхайте и избегайте переутомления;
- пейте больше чистой воды;
- не злоупотребляйте кофе и откажитесь от алкоголя;
- следите за питанием и режимом сна;
- больше гуляйте на свежем воздухе.
Если симптомы усиливаются, специалисты советуют обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
