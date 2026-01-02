Ключевые моменты:

Возгорание произошло на острове Анкудинов после воздушной атаки БПЛА.

Огонь распространился на площадь около 10 гектаров и перекинулся на соседние территории.

Угрозы жилым домам нет, пожар движется в сторону моря.

Пожар возле Вилково: что произошло 2 января

По информации оперативного штаба Измаильской районной государственной администрации, 2 января во время воздушного нападения противника с применением одного беспилотника в дельте реки Дунай зафиксировали возгорание камыша. Пожар начался на острове Анкудинов, который входит в состав Дунайского биосферного заповедника.

Огонь охватил примерно 10 гектаров территории. Из-за труднодоступной местности спасательные службы пока не могут добраться к очагу возгорания.

С острова огонь распространился на земли Вилковского лесничества Измаильского надлесничества филиала «Южный лесной офис» ГП «Леса Украины». Также пожар перекинулся на остров Очаковский через устье Анкудиново.

На данный момент угрозы жилым домам нет. По имеющимся данным, направление ветра способствует тому, что пожар движется в сторону моря.

Ситуация находится под постоянным контролем соответствующих служб.

