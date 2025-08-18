Ключевые моменты

18 августа ожидаются магнитные бури среднего уровня, которые не окажут существенного влияния на самочувствие большинства людей.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сегодня, 18 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю. Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня, сообщает сайт Meteoprog.UA. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 20%.

Влияние магнитных бурь на организм

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность, апатию, головокружение и другие неприятные симптомы. Также магнитные бури способны обострять хронические заболевания.

Важно понимать, что эти состояния не являются редкостью: изменения магнитного поля влияют на работу сердца, сосудов и нервной системы, поэтому игнорировать прогнозы небезопасно.

Специалисты рекомендуют несколько способов минимизировать влияние магнитных бурь. В первую очередь — соблюдать режим сна: полноценный отдых помогает организму легче переносить стрессовые воздействия.

Конец августа 2025 года обещает быть насыщенным периодами магнитных бурь. Метеозависимым людям и обладателям хронических заболеваний важно заранее подготовиться: скорректировать режим сна, рацион, снизить стрессовую нагрузку и внимательно следить за прогнозами. Также важно поддерживать водный баланс, употребляя достаточное количество воды.