Ключевые моменты:
- На портале «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием демонтировать «Якорь-сердце» в центре Одессы;
- Автор петиции называет памятник символом, созданным пропагандистом страны-агрессора;
- Предлагается передать памятник в музей, а на его месте установить новый символ города – созданный украинским художником.
- На данный момент петиция набрала 153 голоса из тысячи необходимых.
«Призываю уважаемый Одесский городской совет принять решение о демонтаже памятника «Якорь-сердце», расположенного в центре Одессы, авторства российского дизайнера Артемия Лебедева. Артемий Лебедев – гражданин России, публично и неоднократно поддерживавший полномасштабную агрессию РФ против Украины, оправдывал оккупацию украинских территорий и пренебрежительно высказывался о нашем государстве. Его деятельность – часть российской пропаганды», – отмечает автор петиции, некая Дарья Карпова.
Автор петиции поясняет, что в условиях войны с Россией сохранение в публичном пространстве города символа, созданного пропагандистом страны-террориста, – «это пренебрежение к памяти погибших, военным, защищающим Одессу, и всем жителям, пережившим оккупационные угрозы».
«Одесса – это украинский город с собственной богатой культурой, а не витрина для российских дизайнеров. Мы должны выбирать символы, которые объединяют, а не напоминают о тех, кто поддерживает нашего врага», – сказано в тексте обращения.
Автор петиции предлагает:
- провести официальный демонтаж памятника «Якорь-сердце»;
- передать его в музей как пример символа, изъятого в процессе деколонизации;
- объявить открытый конкурс на новый символ Одессы, разработанный украинским художником, отражающим дух и достоинство города.
«Демонтаж «Якоря-сердца» станет не только жестом справедливости, но и четким сигналом: Одесса сознательно выбирает украинское будущее, свободное от символов и авторов, связанных со страной-агрессором. Подписав эту петицию, вы вносите свой вклад в защиту чести и культурной независимости нашего города», – добавила Дарья Карпова.
На момент написания данной новости петиция набрала всего 153 голоса из тысячи необходимых для ее рассмотрения. До конца голосования остается 53 дня.
«Якорь-сердце»: что известно об этом символе
Логотип «Якорь-сердце» создали в студии российского дизайнера Артемия Лебедева в 2012 году по заказу ассоциации «Туризм Одессы». Права на него принадлежат одесскому коммунальному предприятию «Туристический информационный центр» и Ивану Липтуге, директору департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга. Позже Липтуга передал свои 50% городу.
Артемий Лебедев с 2014 года открыто поддерживает российскую агрессию: он одобрял оккупацию Крыма, а также посещал в дни войны «Азовсталь» и Запорожскую АЭС. В 2017 году СБУ запретила ему въезд в Украину на пять лет, а в 2022 году дизайнер попал под санкции.
