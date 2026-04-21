Ключевые моменты:

Комплекс на проспекте Шевченко выставлен на продажу через Prozorro.

Стартовая цена — около 24 млн гривен.

Здания серьёзно повреждены после атак в 2024 году.

Разрушенный комплекс в Приморском районе выставили на торги

В Одессе выставили на продажу комплекс зданий с непростой историей — объект на проспекте Шевченко, где ранее находилась известная кондитерская «Профитроли». Продажа проходит через систему Prozorro, а аукцион запланирован на 1 мая.

Речь идёт о недвижимости по проспекту Шевченко, 8А общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Согласно документам, площадь составляет 2 334,6 кв. м, однако с учётом дополнительных построек она превышает 3 053 кв. м.

До событий 2024 года здесь работали популярные заведения, включая кафе-кондитерскую «Профитроли», а ранее — ресторан «Море». После серии российских атак здания получили серьёзные повреждения и сейчас находятся в аварийном состоянии.

Стартовая цена объекта составляет около 24 миллионов гривен. Потенциальным покупателям предлагают не готовый бизнес, а, скорее, инвестиционный проект — с возможностью реконструкции или полного обновления территории после проведения необходимых экспертиз и восстановительных работ.

Подобные продажи разрушенных объектов становятся частью процесса восстановления городской инфраструктуры. Власти рассчитывают, что такие аукционы помогут привлечь инвестиции и вернуть к жизни пострадавшие районы города.

