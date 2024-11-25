Когда-то здесь был ресторан «Море»: российская ракета разбила жилые дома, стоматологию, косметический кабинет

Об этом сообщили в Одесской ОВА и областной прокуратуре.

В результате утренней атаки 25 ноября ранения получили по меньшей мере восемь человек. Одна женщина в тяжелом состоянии, другие раненые в состоянии средней степени тяжести находятся в медицинских учреждениях. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ракетным ударом повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, автомобили, стоматология, салон красоты, магазины, цветочные магазины, машины людей.

Одесская фудблогер и журналист «Одесской Жизни» Юлия Сущенко пишет, что россияне добили ресторан «Море», который уже не работает много лет.

Так заведение выглядело в прошлом столетии:

По иронии судьбы его «фишкой» были «русские блины». В память об этом осталась фотография меню ресторана 1971 года:

Также пострадала школа. Она расположена по соседству со зданием, в которое попала ракета. В городском совете сообщили, что дети не пострадали, все они успели перейти в укрытие еще до удара. А вот в учебном заведении частично выбиты двери. Также поврежден спортивный зал университета. Там выбиты окна и двери.

На месте атаки работают все соответствующие экстренные службы. Коммунальщики расчищают разрушения, вывозят обломки.

На месте прилета развернут оперативный штаб. Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе еВідновлення.

Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативный штаб, или звонить в Приморскую районную администрацию по телефону: (048) 705-75-00, или на горячую линию райадминистрации 0667369501.

Одесская областная прокуратура продолжает фиксацию последствий атаки. Правоохранители устанавливают окончательное количество пострадавших и полный перечень повреждений.

В прошлый понедельник, 18 ноября, враг коварно атаковал густонаселенный район Одессы. Повреждения получили многоквартирный дом, университет, админздание. Тогда погибло 11 человек, более 50 получили ранения.