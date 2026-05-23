Ключевые моменты:

Аукцион по продаже комплекса в Одессе 22 мая не состоялся из-за отсутствия участников.

Объект площадью более 25,6 тыс. кв. м расположен в Кулиндоровской промзоне.

Это уже далеко не первая неудачная попытка продать данный актив.

Продажа имущественного комплекса под Одессой: что известно

Национальный банк Украины снова выставил на продажу целостный имущественный комплекс в Одессе по адресу 19-й километр Старокиевской дороги, 34. Общая площадь объекта — около 25 659,9 кв. м.

Аукцион был запланирован на 22 мая, но не состоялся: не нашлось ни одного участника.

Речь идет о группе нежилых зданий и сооружений складского и административного назначения. Комплекс состоит из складских и административных зданий. Он расположен в промышленной зоне, где обычно размещают логистические и производственные предприятия.

Объект находится примерно в 16 километрах от центра Одессы, в промышленной зоне Кулиндоровского узла в Пересыпском районе. Рядом проходит трасса международного значения М-14.

Одесский хладокомбинат — это один из крупнейших логистических холодильных комплексов в регионе, введенный в эксплуатацию в 1968 году. Ёмкость холодильных складов рассчитана на единовременное хранение до 16 тысяч тонн продуктов питания (заморозка, охлаждение и поддержание температурного режима).

Почему объект снова не удалось продать

Продажа проходит через систему электронных аукционов ProZorro.Продажи, однако интереса со стороны покупателей пока нет.

Это уже далеко не первая попытка реализовать этот комплекс. Объект несколько раз выставлялся на продажу по разным стартовым ценам — примерно в диапазоне 92–96 млн гривен, но результат оставался тем же.

В течение последних месяцев аукционы регулярно срывались — несмотря на удачное расположение рядом с трассой международного значения и промышленным узлом, никто пока не проявляют интерес к лоту.