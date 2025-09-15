Ключевые моменты:

Лагерь площадью более 1,3 га продают со стартовой ценой 14,2 млн грн, аукцион состоится 29 сентября.

Местные жители выступают против застройки, опасаясь транспортного коллапса и оползней.

Детали приватизации и опасения общества

На продажу выставлен комплекс площадью 2180 кв. м, включающий четыре спальных корпуса, столовую, летний кинотеатр, медпункт, хозяйственные постройки и водонапорную башню. Также в лот входит 86 единиц движимого имущества. Территория подключена к электро- и водосетям. Аукцион запланирован на 29 сентября 2025 года, заявки принимаются до 28 сентября.

Ранее лагерь каждое лето принимал до трех тысяч детей, но после передачи в аренду компании «МП-Просперити» в 2018 году он фактически перестал функционировать. В перечень объектов для приватизации его включили за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.

Местные жители обеспокоены будущим этой территории. «Если там построят высотки — это грозит транспортным коллапсом на узкой улице. Плюс Одесса потеряет еще одну рекреационную зону у моря», — отмечает одессит Сергей. Другие опасаются возможных оползней из-за активной застройки. «Мы боимся, что это может вызвать оползень. Такое уже было, например, в Черноморске», — добавляет местная жительница Светлана.

