Ключевые моменты:

  • Стоимость капитального ремонта помещения составляет 20 654 900 гривен.
  • В новой амбулатории разместится филиал Центра первичной медико-санитарной помощи №4.

Детали проекта

Управление капитального строительства Одесского городского совета ищет подрядчика для проведения капитального ремонта помещения, где будет расположен филиал Центра первичной медико-санитарной помощи №4 (бывшая поликлиника №20).

Аукцион по выбору подрядчика состоится 29 сентября. За выделенные средства победитель тендера должен выполнить ремонт в пристройке к жилому дому, проложить новые коммуникации, установить роллеты и обустроить пандусы для обеспечения доступности.

