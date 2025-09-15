Ключевые моменты:
- Стоимость капитального ремонта помещения составляет 20 654 900 гривен.
- В новой амбулатории разместится филиал Центра первичной медико-санитарной помощи №4.
Детали проекта
Управление капитального строительства Одесского городского совета ищет подрядчика для проведения капитального ремонта помещения, где будет расположен филиал Центра первичной медико-санитарной помощи №4 (бывшая поликлиника №20).
Аукцион по выбору подрядчика состоится 29 сентября. За выделенные средства победитель тендера должен выполнить ремонт в пристройке к жилому дому, проложить новые коммуникации, установить роллеты и обустроить пандусы для обеспечения доступности.
