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17 июля на площади Победы в Измаиле появился временный информационный стенд с портретами погибших военных.

Размещены портреты не только измаильчан, но и военных из других громад.

Строительство мемориального комплекса «Аллея Славы» находится на завершающем этапе.

Вчера, 17 июля, на площади Победы в Измаиле появился временный информационный стенд с портретами павших Героев. Это решение исполкома принято на период завершения строительства мемориального комплекса «Аллея Славы», сообщает Бессарабия INFORM.

У стенда планируется установить 22 флагштока — каждый будет символизировать воинское подразделение, в котором служили погибшие защитники. На стенде размещены портреты не только павших воинов из Измаила, но и бойцов из других громад, чьи семьи заранее подали соответствующие заявления.

Военнослужащий Олег Дяченко отметил, что идея создания этого места возникла из стремления объединить семьи погибших и пропавших без вести, а также дать жителям возможность отдать дань уважения.

“Именно здесь мы проводим минуту молчания. Городской совет нас услышал, мы добились взаимопонимания. Теперь люди приезжают в город и видят наших Героев. Это очень важно. Конечно, хочется, чтобы для каждого парня был отдельный баннер с информацией о погибшем, мы настаивали именно на этом”, — подчеркнул он.

Тем временем работы по созданию полноценной Аллеи Славы с крупными портретами героев продолжаются.

Ранее у военнослужащих и общественности Измаила возникли вопросы по обустройству городской Аллеи Славы. Главный — касался выделения 12,4 млн грн на мемориал в момент, когда армия ежедневно нуждается в помощи — дронах, оборудовании, медикаментах. Они предложили альтернативу: создать Аллею в виде баннеров, финансирование которой они готовы взять на себя, если власти перенаправят бюджетные средства на поддержку фронта.

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