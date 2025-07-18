Ключевые моменты:
- 17 июля на площади Победы в Измаиле появился временный информационный стенд с портретами погибших военных.
- Размещены портреты не только измаильчан, но и военных из других громад.
- Строительство мемориального комплекса «Аллея Славы» находится на завершающем этапе.
Вчера, 17 июля, на площади Победы в Измаиле появился временный информационный стенд с портретами павших Героев. Это решение исполкома принято на период завершения строительства мемориального комплекса «Аллея Славы», сообщает Бессарабия INFORM.
У стенда планируется установить 22 флагштока — каждый будет символизировать воинское подразделение, в котором служили погибшие защитники. На стенде размещены портреты не только павших воинов из Измаила, но и бойцов из других громад, чьи семьи заранее подали соответствующие заявления.
Военнослужащий Олег Дяченко отметил, что идея создания этого места возникла из стремления объединить семьи погибших и пропавших без вести, а также дать жителям возможность отдать дань уважения.
“Именно здесь мы проводим минуту молчания. Городской совет нас услышал, мы добились взаимопонимания. Теперь люди приезжают в город и видят наших Героев. Это очень важно. Конечно, хочется, чтобы для каждого парня был отдельный баннер с информацией о погибшем, мы настаивали именно на этом”, — подчеркнул он.
Тем временем работы по созданию полноценной Аллеи Славы с крупными портретами героев продолжаются.
Ранее у военнослужащих и общественности Измаила возникли вопросы по обустройству городской Аллеи Славы. Главный — касался выделения 12,4 млн грн на мемориал в момент, когда армия ежедневно нуждается в помощи — дронах, оборудовании, медикаментах. Они предложили альтернативу: создать Аллею в виде баннеров, финансирование которой они готовы взять на себя, если власти перенаправят бюджетные средства на поддержку фронта.
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