Ключевые моменты:

Проект памятника Лесе Украинке официально утвержден исполкомом.

На создание скульптуры уже предусмотрено 3,5 млн гривен.

Памятник станет частью обновленного общественного пространства.

Когда начнется строительство и кто создаст скульптуру

Сегодня, 9 апреля, исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение об утверждении проектного предложения по строительству памятника Лесе Украинке.

Как сообщила депутат горсовета Ольга Квасницкая, речь идет не только о самой скульптуре, но и о благоустройстве прилегающей территории. Планируется создать комфортное и современное пространство для горожан.

Финансирование проекта уже частично определено: на установку памятника предусмотрено 3,5 млн гривен из депутатского фонда. Однако окончательное решение по выделению средств еще должно быть утверждено на сессии городского совета.

Следующий этап — заключение договора с победителем конкурса. Им стал известный скульптор Николай Билык. После оформления всех документов он сможет приступить к реализации проекта. Проект предусматривает бронзовую фигуру Леси Украинки на гранитном постаменте общей высотой 4,7 метра.

Отдельное внимание уделят благоустройству территории вокруг будущего памятника. По словам инициаторов проекта, это будет не просто скульптура, а полноценное общественное пространство, в том числе удобное для детей.

При разработке концепции также учтут предложения одесситов, озвученные во время общественного обсуждения, которое состоялось 25 февраля в библиотеке имени Михаила Грушевского.

Ранее в публичном пространстве появились разные оценки конкурсных работ на лучший проект памятника Лесе Украинке. В частности, звучали мнения о возможном стилистическом сходстве отдельных проектов с образцами советской монументальной скульптуры.