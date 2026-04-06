На рынках и в магазинах Одессы уже появились пасхальные товары — от форм и корзин до декора и красителей

В продаже появились первые паски — город постепенно входит в предпраздничное настроение

Одесса готовится к Пасхе — фоторепортаж

Полки заполняются формами для пасок — бумажными и металлическими, разных размеров и узоров. Рядом — корзины для освящения: от простых плетеных до украшенных лентами, тканью и вышивкой.

В продаже уже есть декоративные салфетки, рушники, праздничные свечи, пасхальные наклейки, фигурки зайчиков и цыплят, краски и наборы для крашанок, наклейки для писанок, красители и даже готовые композиции для корзин. Все это создает то самое предпраздничное настроение, которое приходит немного раньше самой Пасхи.

А еще — появились первые паски. Витрины уже украшены румяными, глазированными, с цукатами и изюмом. Они пока больше как намек, как обещание праздника, чем его кульминация — но пройти мимо уже сложно.

Город понемногу готовится. И в этом предчувствии — особая радость: когда еще немного рано, но уже очень хочется праздника.

