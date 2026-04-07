Ключевые моменты:

Это первая пилотируемая миссия к Луне с 1972 года, когда завершилась программа Apollo.

Во время облета обратной стороны Луны астронавты провели 40 минут без радиовидимости с Землей.

Экипаж заметил на поверхности Луны коричневые и зеленоватые оттенки, а также свежие кратеры от метеоритов.

Миссия Artemis II: детали полета и первые снимки поверхности Луны

Четверо астронавтов — Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен — совершают десятидневное путешествие вокруг Луны на корабле Orion.

Находясь на расстоянии более 406 тысяч километров от Земли, экипаж на 40 минут полностью потерял связь с центром управления, находясь в зоне радионевидимости за спутником, сообщают CNN и NBS News. В этот момент они стали свидетелями редкого явления, напоминающего кадры 58-летней давности: Земля буквально «садилась» за лунный горизонт, как это видели астронавты «Аполлона-8» в 1968 году.

В течение семи часов астронавты детально фотографировали поверхность Луны, включая её обратную сторону, которую невозможно увидеть с Земли.

Современные технологии позволили получить четкие снимки, которые разительно отличаются от первых зернистых кадров советского аппарата «Луна-3», сделанных в 1959 году.

Миссия Artemis II: почему этот полет важен для человечества

Artemis II – это второй этап амбициозной космической программы, но именно он станет переломным. Главное отличие от предварительного запуска состоит в том, что на борту корабля Orion впервые будут находиться люди. Астронавты отправятся в путешествие по Луне, тестируя системы жизнеобеспечения и маневровые возможности судна в реальных условиях далекого космоса.

Этот полет фактически разрывает длинную дистанцию ​​в освоении космоса, продолжавшуюся с 1972 года. Тогда миссия Apollo 17 покинула лунную поверхность, и с тех пор ни один представитель человечества не выходил за пределы низкой околоземной орбиты. Artemis II

Хотя высадка на поверхность в рамках этой миссии не предусмотрена, Артемида-2 стала важнейшим шагом к возвращению человека на Луну. Исследователи NASA уверены, что эти данные помогут лучше понять процессы формирования не только спутника Земли, но и всей Солнечной системы.