Ключевые моменты:

В Одессе нет «трудовой повинности» — речь идет о добровольном участии в программе «Армия восстановления».

Все работы в рамках проекта оплачиваются.

В 2026 году — 12 970,5 грн за полнолуние, а для жителей прифронтовых территорий и ветеранов — до 17 000 грн.

По всей Украине с начала года в программу добровольно привлечены почти 9 тысяч человек, всего со времени запуска — 90 тысяч участников.

“Армия восстановления” охватывает помощь маломобильным группам, поддержку ВСУ (плетение маскировочных сеток), работы в укрытиях, пунктах несгибаемости и разборки завалов.

В программе могут участвовать зарегистрированные безработные, ВПЛ, ветераны и ветеранки.

До 17 тысяч гривен и никакого принуждения

В ответ на распространение в сети информации о якобы «введении трудовой повинности» в Одессе, Государственная служба занятости предоставила официальный комментарий. Итак, в городе полноценно заработала программа «Армия восстановления» — исключительно добровольные общественно полезные работы для возрождения страны.

Всего с начала 2026 года к программе по всей Украине добровольно присоединились почти 9 тысяч украинцев. За время ее действия программы в ней приняло участие 90 тысяч участников, из них 8,7 тысячи привлечены только в этом году, включая 700 человек в возрасте 60-70 лет. На выплаты труда израсходовано более 3 миллиардов гривен.

Программа охватывает неотложные потребности:

помощь маломобильным группам населения;

поддержку ВСУ (изготовление маскировочных сеток);

работы в укрытиях и пунктах несокрушимости;

разбор завалов и другие задачи.

Для Одесской области программа особенно актуальна из-за постоянной необходимости восстановления. С начала года туда направлено около 1,2 тысяч человек, всего за весь период — 13,4 тысяч. Выделено более 100 миллионов гривен на оплату труда. Участники помогают пожилым людям, плетут маскировочные сетки для ВСУ, работают на объектах жизнеобеспечения и в укрытиях. Самые активные районы – Подольский, Болградский, Раздельнянский и Белгород-Днестровский.

Участие возможно для зарегистрированных безработных, ВПЛ, ветеранов и ветеранок. В 2026 году оплата за месяц — 12 970,5 грн, для жителей прифронтовых зон и ветеранов — до 17 000 грн. Пенсионеры до 70 лет могут приобщаться только на прифронтовых территориях. Больше деталей можно узнать в Центре занятости.