В Одессе долгие очереди к врачам: как их избежать

УЗИ надо ждать месяц и дольше

Одесситка Валентина Федоровна – вдова ликвидатора аварии на ЧАЭС. До 2022 года она проходила регулярные медосмотры в городской поликлинике №6 (теперь КНП «Консультативно-диагностический центр №6»). Раньше на все визиты, обследования и анализы у нее уходило несколько дней и особых хлопот не вызывало. Сейчас ситуация изменилась кардинально.

– В начале декабря 2023 года семейный врач направила меня к кардиологу в КНП №29, – рассказывает Валентина Федоровна. – Ждать приема пришлось месяц. Затем кардиолог дала направление на УЗИ сердца. В отделении областной клинической больницы (я обратилась в это лечебное учреждение, так как оно находится недалеко от моего дома) сказали, что для одесситов очень маленькая квота на бесплатные УЗИ сердца, и запись закрыта до середины марта 2024 года. Пришлось ехать в КНП №6, но и там не обрадовали. Тоже очередь, как и в областной больнице. Только то обстоятельство, что я вдова ликвидатора аварии на ЧАЭС, помогло записаться на обследование на 29 января. Теперь хоть бы не простудиться и не пропустить день приема, а то неизвестно, сколько еще ждать придется.

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Вот такие испытания пришлось пройти очень пожилому человеку, чтобы только пройти одно УЗИ сердца. Многие одесситы могут рассказать о своих мытарствах в ожиданиях исследований, приемов у ЛОРа, сосудистого хирурга, уролога и других специалистов.

За комментарием по поводу происходящего мы обратились к исполняющему обязанности директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Левону Никогосяну.

– В ургентных случаях, когда необходима экстренная помощь, УЗИ сердца делают сразу во всех наших кластерных больницах № 1,10, 11, – говорит Левон Рубенович. – Обычное УЗИ сердца – это не ургентная процедура, а плановое обследование. Его назначают на свободное время, чтобы не страдали те, кому нужна срочная помощь.

Аналогично и с направлениями к узким специалистам: если человека записали на прием через неделю или две, это не означает, что есть очередь. Просто семейный врач считает, что угрозы жизни пациента нет, и он может подождать приема у специалиста. Такова европейская практика, позволяющая уходить от большого количества ненужных обследований и визитов к врачу, которые раньше сам себе назначал пациент.

Война и коронавирус делают очереди к врачам еще дольше

К сказанному Левоном Рубеновичем стоит добавить, что сегодня ситуация осложняется еще и тем, что кроме людей, которые записаны на прием, в лечебные учреждения приходит много ребят по направлению из военкомата. Та же Валентина Федоровна, через месяц дождавшись приема у кардиолога, вынуждена была немало времени провести под кабинетом врача и попала к нему только на третий день. Потому что к кардиологу заходили два человека по записи, а затем один из военкомата. Были еще пациенты, которым надо было получить направление на стационарное лечение в больнице. Их кардиолог, как и врач любой другой специальности, обязан принимать вне очереди.

Увеличил количество обращений к врачам и ковид: из-за возникших после него проблем с сердцем, легкими, сосудами, нервной системой, суставами теперь гораздо больше людей вынуждены периодически обращаться к специалистам. Их проблемы в одночасье не решить, это долгий путь к выздоровлению, – возможно, длиной в годы.

Хочешь быстрее на прием к врачу – плати

Такова сегодняшняя ситуация. Пациентам приходится делать нелегкий выбор. Тратить время на то, чтобы попасть к семейному врачу за направлениями на бесплатное прохождение нужных исследований и специалистов, а потом еще дожидаться назначенной даты приема. Либо, имея на руках направление от семейного врача, в регистратуре лечебного учреждения сразу говорить, что вы готовы оплатить исследование или визит к врачу. В этом случае процесс пойдет гораздо быстрее: вам предложат в этот же день пройти обследование или попасть к врачу, либо через день-два, не позже. Многие пациенты что-то проходят бесплатно, за что-то платят, то есть выбирают некий средний вариант получения медицинской помощи.

Сложнее всего в этой ситуации приходится одиноким пенсионерам, которым не приходится рассчитывать на чью-то помощь. Многочасовые ожидания у кабинета врача сопровождаются приемом корвалола, валидола, нитроглицерина. Некоторые уходят, так и не дождавшись помощи. Понимая к тому же, что многие лекарства, назначенные врачом, они купить не смогут.

Значительно легче сегодня тем, кто может оплатить медицинские услуги. Происходит активный отток платежеспособных пациентов в частные центры, где не нужно долго ждать и можно планировать свой распорядок дня. Этот процесс еще больше усиливает крен медицинской реформы в сфере первичной медико-санитарной помощи в сторону дальнейшего наступления платной медицины. Но такова реальность. Ее аспекты приходится учитывать, собираясь на прием к врачу.