Ключевые моменты:
- В Одессе осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность
- Температура днем поднимется до +10…+12°C
- По области местами возможен туман с ухудшением видимости
Погода в Одессе 26 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе 26 марта будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +4…+6°C, а днем потеплеет до +10…+12°C, что соответствует типичной весенней погоде для этого периода.
Прогноз погоды в Одесской области
В Одесской области также сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.
Температура по области ночью будет колебаться от +1 до +6°C, днем — от +10 до +15°C, а местами воздух прогреется до +18°C.
Водителям стоит быть внимательными: ночью и утром на дорогах области возможен туман, из-за которого видимость может снижаться до 200–500 метров.