Погода в Одессе 26 марта

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе 26 марта будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4…+6°C, а днем потеплеет до +10…+12°C, что соответствует типичной весенней погоде для этого периода.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области также сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Температура по области ночью будет колебаться от +1 до +6°C, днем — от +10 до +15°C, а местами воздух прогреется до +18°C.

Водителям стоит быть внимательными: ночью и утром на дорогах области возможен туман, из-за которого видимость может снижаться до 200–500 метров.