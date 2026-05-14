Ключевые моменты:
- Ночью и утром 14 мая Россия атаковала Киев ракетами и дронами;
- Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких районах столицы;
- Есть пострадавшие, спасатели продолжают разбор завалов;
- Над Одессой силы ПВО сбили все вражеские БпЛА, обошлось без прилетов и жертв.
По информации ГСЧС Украины, под обстрел попали Дарницкий, Соломенский, Голосеевский, Святошинский, Оболонский и Днепровский районы столицы.
Самая сложная ситуация сложилась в Дарницком районе: там произошло попадание в многоэтажку, в результате чего обрушились строительные конструкции. Спасатели уже вывели из здания 10 человек, сейчас они разбирают завалы в поисках людей. В этом же районе обломки упали на территорию автозаправочной станции.
В Оболонском районе пострадало здание бизнес-центра и паркинг, а также квартира на 12-м этаже жилого дома. Зафиксировано попадание в 25-этажную новостройку, медики оказывают помощь раненым. В Днепровском районе после удара БпЛА вспыхнули пожары на крышах пятиэтажек и в частном секторе.
На местах попаданий в столице продолжают работать экстренные службы. Информация о точном количестве пострадавших уточняется.
О ситуации в Одессе на утро 14 мая
Этой ночью враг атаковал Одессу несколькими волнами ударных беспилотников. Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, к счастью, в нашем городе обошлось без трагических последствий.
«Ночью и под утро враг атаковал Одессу несколькими волнами ударных беспилотников. Благодаря профессиональной работе наших сил обороны обошлось без попаданий и пострадавших», – проинформировал Лысак.
