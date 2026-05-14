Ключевые моменты:

Россия атаковала Украину более чем 670 дронами и 56 ракетами, включая баллистику и крылатые ракеты.

Основной удар пришелся по Киеву.

В Киевской области пострадали семь человек, повреждены дома, предприятия и инфраструктура в шести районах.

Удары также зафиксированы в Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Одесской областях, есть разрушения и отключения света.

Как отметил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат, этой ночью российские агрессоры нанесли один из самых масштабных ударов по Украине за время полномасштабной войны, задействовав весь спектр имеющихся средств.

По его словам, во время последней атаки россияне сделали ставку на стратегическую авиацию и баллистические ракеты «Искандер-М». При этом опасность новых пусков, в том числе со стороны Каспийской флотилии РФ, остается.

Последствия массированной ночной атаки по Киевщине: пострадавшие и разрушения в шести районах

Всю ночь Киевская область находилась под массированным ударом дронов и ракет. Пострадали семь человек, в том числе ребенок.

О последствиях атаки по районам сообщили в областной военной администрации.

Бучанский район: пожар на складе и воспламенение двух автомобилей.

Обуховский район: повреждены три частных дома.

Броварской район: повреждены три частных дома, авто и предприятие.

Бориспольский район: повреждены многоэтажка, шесть авто, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки. Пострадали пять человек: мужчину 27 лет и женщину 56 лет госпитализировали с осколочными ранениями, еще трем женщинам помощь оказали на месте.

Фастовский район: поврежден многоэтажный дом. Пострадали две женщины 42 и 32 лет, в госпитализации не нуждаются, вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте.

Белоцерковский район: поврежден частный дом.

Продолжается ликвидация последствий атаки.

Также напомним, что серьезные разрушения жилого сектора и гражданской инфраструктуры зафиксированы сразу в нескольких районах Киева.

По предварительным данным, известно о 40 пострадавших, среди которых двое детей. Число погибших выросло до трех человек – по состоянию на 11:00, из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе извлекли тело еще одной жертвы массированной атаки.

ОБНОВЛЕНО:

По уточненной информации, число погибших в Киеве в результате российской атаки віросло до пяти.

«Пятеро погибших в Киеве. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе тело 12-летней девочки. Поисково-спасательная операция продолжается», – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, есть данные о минимум 20 пропавших без вести, сообщили в ГСЧС. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Кроме того, в Киеве произошло попадание по АЗС – резервуары чудом не взорвались.

Последствия ночной российской атаки по регионам

Помимо этого, враг нанес комбинированный удар по Кременчугскому району на Полтавщине. Повреждены технологическое оборудование промышленного предприятия, транспорт и складские помещения АТП, частные дома на двух локациях.

А в Днепропетровской области под удар БпЛА и вражеской артиллерии попали два района.

На Никопольщине пострадали Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая громады. Повреждены частные дома. В Дубовиковской громаде Синельниковского района горел частный дом.

В Черниговской области после удара по энергообъекту без света остались более 31 тысячи абонентов.

Также напомним, что в Одесской области в результате ударов по портовой инфраструктуре пострадали два человека. Повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Россия выпустила по Украине более 670 дронов и 56 ракет за ночь – Зеленский

Как сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский, За ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистики, аэробалистики, крылатыми ракетами.

«Главная цель этого удара – Киев. В городе есть повреждения на 20 локациях. Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске», – написал глава государства.

Сейчас в Киеве идет спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке – в доме полностью разрушен подъезд. Спасены десятки человек.

«Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и громад. Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к концу. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба… И так же в интересах всех, кто стремится к миру, нужно продолжать давление на Россию», – добавил президент.

