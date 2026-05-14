Ключевые моменты:

Одесскую область атаковали ударные БпЛА в несколько волн.

Повреждена портовая инфраструктура, оборудование и грузовой транспорт.

Два человека получили ранения.

Пожары оперативно ликвидировали спасатели, продолжаются восстановительные работы.

Ночь на 14 мая выдалась тяжелой для Одесского региона. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, враг в очередной раз направил несколько волн ударных БпЛА на нашу область.

Под удар попали объекты портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак были повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт. На местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

«К сожалению, два человека получили ранения…Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – сообщил глава ОВА.

На поврежденных объектах продолжают работать профильные службы. Эксперты оценивают масштаб разрушений и ведут восстановительные работы.

В то же время в самой Одессе, по данным главы городской военной администрации Сергея Лысака, ситуация была спокойнее: благодаря профессионализму сил обороны, в черте города прилетов и пострадавших не зафиксировано.

В то же время в результате ночной массированной ракетно-дроновой атаки в Киеве зафиксированы серьезные разрушения жилого сектора и гражданской инфраструктуры.