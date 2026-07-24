Ключевые моменты:

Почти для всех типов рекламных конструкций установлена ставка 116 грн/кв. м в месяц.

Стоимость аренды под билборды вырастет на 66%, а оклейка витрин подорожает почти в 3 раза.

Выносные рекламные щиты (мимоходы) подорожают более чем на 380%.

Что и насколько подорожает с 1 августа

Исполком Одесского горсовета ввел единый тариф для большинства популярных рекламных конструкций — 116 гривен за каждый квадратный метр рекламной площади в месяц. Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 23 июля.

Единая ставка распространяется на большинство привычных рекламных носителей: стационарные щиты, билборды, ситилайты, фасадную и крышную рекламу, видеоэкраны, бегущие строки, рекламу на остановках, мостах, заборах и оклейку витрин. Для операторов рынка и предпринимателей это означает резкий рост расходов: плата поднимется с 70 до 116 грн/кв. м (+66%).

Существенно повысятся тарифы и на другие виды наружной рекламы:

Витрины магазинов и кафе: Оклейка пленкой подорожает с 40 до 116 грн/кв. м (почти в 3 раза).

Мимоходы (штендеры): Плата за выносную конструкцию взлетит с 80 до 386 грн (рост на 380+%).

Фирменные зонты и флаги: Стоимость размещения поднимется с 30 до 145 грн.

Рекламные тумбы (пиллары): Плата вырастет с 350 до 1640 грн.

Спрос падает, а тарифы растут

Участники рынка отмечают, что за последние годы спрос на наружную рекламу в Одессе существенно упал. Часть компаний закрылась или ушла с рынка из-за войны, многие урезали маркетинговые бюджеты или перенаправили средства в цифровую рекламу (Digital). В результате значительная часть конструкций в городе пустует.

В этих условиях резкое повышение тарифов вместе с принятыми ранее схемами демонтажа лишних щитов стимулирует операторов оптимизировать свои сети. Город, в свою очередь, рассчитывает не только пополнить бюджет, но и продолжить очистку улиц от визуального шума.

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