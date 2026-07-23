Ключевые моменты:

Исполком Одесского городского совета не поддержал проект повышения тарифов на воду.

Действующие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения остаются без изменений.

Проект предусматривал повышение общей стоимости услуг до 82,9 грн за кубометр (с НДС).

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что тарифы необходимо пересматривать, однако предложенный уровень, по его мнению, недостаточно экономически обоснован.

Лысак призвал сначала провести инвентаризацию имущественного комплекса «Инфоксводоканала» и пересмотреть размер арендной платы.

Почти 83 грн за кубометр не будет

Исполнительный комитет Одесского городского совета не принял решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Проект не набрал необходимого количества голосов, поэтому стоимость услуг для потребителей пока останется на прежнем уровне.

Напомним, перед началом заседания свою позицию озвучил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Он заявил, что необходимость пересмотра тарифов очевидна, однако предложенный уровень, по его мнению, не имеет достаточного экономического обоснования.

Проект решения предусматривал повышение общей стоимости услуг водоснабжения и водоотведения до 82,9 грн за кубометр с НДС. При этом тариф на водоснабжение предлагалось установить на уровне 38,39 грн за кубометр, а на водоотведение — 30,69 грн за кубометр без учета НДС.

Необходимость пересмотра тарифов объясняли тем, что они не изменялись с февраля 2022 года и были рассчитаны еще по экономическим показателям 2021 года. За это время существенно выросли расходы предприятия на электроэнергию, топливо, реагенты и оплату труда.