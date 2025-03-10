Об этом сообщили в областной полиции и ГСЧС.

Напомним, вечером 9 марта возле одной из железнодорожных станций по улице Атамана Головатого двое ребят забрались на грузовой вагон и получили поражение током. Спасатели, с помощью трехколенной лестницы и веревки, сняли пострадавшего, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

Один из пострадавших — 16-летний подросток погиб на месте. Младшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он вскоре умер.

В полиции отметили, что ребята ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Семьи, в которых они воспитывались, на учете в полиции и социальных служб не находятся.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Полицейские в очередной раз призывают взрослых контролировать досуг детей и постоянно напоминать им, что железная дорога — не место для развлечений. Поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии.

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