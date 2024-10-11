Единственный в Одессе каток для спортсменов купит мощный генератор

Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках «Льдинка» объявила тендер на закупку дизельного генератора.

Соответствующий тендер уже объявили на платформе Prozorro.

По тендерной документации мощность генератора должна быть не менее 275 кВт. Торги назначены на 17 октября, а поставить товар должны до Нового года.



По информации издания «Думская», деньги на покупку генератора выделяет Одесский областной совет после многочисленных обращений руководства школы и родителей спортсменов.

Отметим, после того, как в марте этого года во время атаки был разрушен Дворец спорта, «Льдинка» осталась единственной функционирующей ледовой ареной в Одессе, где могут тренироваться фигуристы и хоккеисты. Этим летом во время массовых отключений электроэнергии каток просто растаял. Без тренировок остались почти 300 спортсменов, которые готовились к национальным и международным соревнованиям.