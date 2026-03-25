Ключевые моменты:

Прием заявлений начинается 1 апреля и продолжается по 31 мая.

Обязательные документы.

Приоритеты: дети с территории, братья/сестры учащихся, дети работников, выпускники ДОУ школы.

Конкурсы запрещены.

Какие будут формы обучения.

В Одессе разъяснили правила зачисления в 1-й класс

Департамент образования и науки Одесского городского совета обнародовал детали процедуры зачисления детей в 1-й класс на 2026 год.

В целом начало приема заявлений запланировано на 1 апреля, а основной этап продлится до 31 мая включительно. К слову, документы можно подавать лично в учебном заведении, по электронной почте или через онлайн-сервисы при наличии такой возможности.

Следует отметить, что обязательным является заявление от одного из родителей. Также необходимо предоставить:

копия свидетельства рождения ребенка;

медицинская справка по форме № 086/о для очной или смешанной формы обучения.

Дополнительно, по желанию, предоставляются документы о месте жительства на территории обслуживания учреждения или заключение ИРЦ для детей с особыми потребностями.

В целом к ​​1 июня относят детей с подтвержденной пропиской на закрепленной территории, а при наличии свободных мест — из других районов до 15 июня с возможной жеребьевкой.

К слову, приоритетное право имеют дети с территории обслуживания, их братья, сестры, дети работников школы и выпускники ее дошкольного подразделения. Зачисление на конкурсной основе запрещено.

Важно, что обучение возможно в очной, дистанционной, экстернатной, семейной формах или педагогическом патронаже. А для детей за границей предлагают дистанционные классы по украиноведческим предметам.

С вопросами обращайтесь в отделы образования районов:

Киевского — (048) 753 00 31,

Пересыпского — (0482) 34 04 81,

Приморского — (048) 722 07 93,

Хаджибейского — (048) 761 24 34.

Читайте также: В школах Одесской области растет количество случаев буллинга: как с этим бороться