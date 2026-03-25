Ключевые моменты:
- Прием заявлений начинается 1 апреля и продолжается по 31 мая.
- Обязательные документы.
- Приоритеты: дети с территории, братья/сестры учащихся, дети работников, выпускники ДОУ школы.
- Конкурсы запрещены.
- Какие будут формы обучения.
В Одессе разъяснили правила зачисления в 1-й класс
Департамент образования и науки Одесского городского совета обнародовал детали процедуры зачисления детей в 1-й класс на 2026 год.
В целом начало приема заявлений запланировано на 1 апреля, а основной этап продлится до 31 мая включительно. К слову, документы можно подавать лично в учебном заведении, по электронной почте или через онлайн-сервисы при наличии такой возможности.
Следует отметить, что обязательным является заявление от одного из родителей. Также необходимо предоставить:
- копия свидетельства рождения ребенка;
- медицинская справка по форме № 086/о для очной или смешанной формы обучения.
Дополнительно, по желанию, предоставляются документы о месте жительства на территории обслуживания учреждения или заключение ИРЦ для детей с особыми потребностями.
В целом к 1 июня относят детей с подтвержденной пропиской на закрепленной территории, а при наличии свободных мест — из других районов до 15 июня с возможной жеребьевкой.
К слову, приоритетное право имеют дети с территории обслуживания, их братья, сестры, дети работников школы и выпускники ее дошкольного подразделения. Зачисление на конкурсной основе запрещено.
Важно, что обучение возможно в очной, дистанционной, экстернатной, семейной формах или педагогическом патронаже. А для детей за границей предлагают дистанционные классы по украиноведческим предметам.
С вопросами обращайтесь в отделы образования районов:
- Киевского — (048) 753 00 31,
- Пересыпского — (0482) 34 04 81,
- Приморского — (048) 722 07 93,
- Хаджибейского — (048) 761 24 34.
Читайте также: В школах Одесской области растет количество случаев буллинга: как с этим бороться