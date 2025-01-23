Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Как и многие учебные заведения города, детский сад №29 пострадал от российских атак — там идет ремонт и найдено решение для безопасности детей.

«При поддержке общественной организации «Наш город» после вражеской атаки были восстановлены окна и двери. Сейчас найдены решения и продолжаются работы по организации укрытия на 180 мест. Это позволит наконец вернуть в детский сад воспитанников», — говорится в сообщении.

За три года полномасштабного вторжения РФ в результате обстрелов 38 учебных заведений, подчиненных Одесскому горсовету, получили повреждения разной степени.

Сейчас 31 заведение уже полностью восстановили, все функционируют. В семи учебных заведениях ремонтные работы продолжаются.

Напомним, в результате массированной атаки дронами 7 ноября 2024 года в Одессе пострадала школа №125, в которой находится и детский сад. Школа известна как самая старая в городе, хотя недавно ее полностью осовременили.