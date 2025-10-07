Ключевые моменты:
- Светофоры не работают сразу на нескольких перекрёстках — список адресов опубликован.
- Водителей просят быть особенно аккуратными при проезде этих участков.
- Также утром возникли перебои с движением трамваев: часть маршрутов заменяют маршрутками.
Отключение светофоров в Одессе
Сегодня, 7 октября, в Одессе из-за непогоды не работают светофоры на нескольких оживлённых перекрёстках. Об этом сообщили в городском совете.
Временные отключения зафиксированы по следующим адресам:
- Николаевская дорога – ул. Лузановская
- ул. Атамана Головатого, 96
- Атамана Головатого – Ганса Германа
- Атамана Головатого – Павла Кравцова
- Атамана Головатого – Николая Плигуна
- Люстдорфская дорога – Левитана
- Люстдорфская дорога – Костанди
- Атамана Головатого – Церковная
- Атамана Головатого – Одария – Балковская
- Приморская – Софиевская
Водителей просят не нарушать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при проезде перекрёстков без сигналов.
Непогода влияет на движение электротранспорта
Помимо отключения светофоров, утром возникли проблемы с электротранспортом. Из-за сильного дождя временно не ходят трамваи №18 и №20 — на этих маршрутах курсируют маршрутки.
Трамвай №7 движется только по укороченному маршруту: от Херсонского сквера до 11-й станции Люстдорфской дороги. Остальные трамваи работают по расписанию.
Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды.