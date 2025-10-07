Ключевые моменты:

Светофоры не работают сразу на нескольких перекрёстках — список адресов опубликован.

Водителей просят быть особенно аккуратными при проезде этих участков.

Также утром возникли перебои с движением трамваев: часть маршрутов заменяют маршрутками.

Отключение светофоров в Одессе

Сегодня, 7 октября, в Одессе из-за непогоды не работают светофоры на нескольких оживлённых перекрёстках. Об этом сообщили в городском совете.

Временные отключения зафиксированы по следующим адресам:

Николаевская дорога – ул. Лузановская

ул. Атамана Головатого, 96

Атамана Головатого – Ганса Германа

Атамана Головатого – Павла Кравцова

Атамана Головатого – Николая Плигуна

Люстдорфская дорога – Левитана

Люстдорфская дорога – Костанди

Атамана Головатого – Церковная

Атамана Головатого – Одария – Балковская

Приморская – Софиевская

Водителей просят не нарушать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при проезде перекрёстков без сигналов.

Непогода влияет на движение электротранспорта

Помимо отключения светофоров, утром возникли проблемы с электротранспортом. Из-за сильного дождя временно не ходят трамваи №18 и №20 — на этих маршрутах курсируют маршрутки.

Трамвай №7 движется только по укороченному маршруту: от Херсонского сквера до 11-й станции Люстдорфской дороги. Остальные трамваи работают по расписанию.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды.