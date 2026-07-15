Ключевые моменты:

Россия вновь массированно атаковала Украину: в Одессе погибли три человека.

Франция согласовала поставку Украине истребителей Rafale и новых систем ПВО.

Украина получила право производить французские ракеты SCALP, AASM и Aster 30.

На отдельных участках фронта появилась 40-километровая «зона смерти», контролируемая беспилотниками.

Россия продолжает массированные удары по Украине

В ночь на 15 июля российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 122 ударными беспилотниками.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила средствами радиоэлектронной борьбы 101 дрон.

В то же время зафиксированы попадания двух ракет и 18 беспилотников на 19 локациях. Еще на семи локациях упали обломки сбитых целей.

Одесса

Самые тяжелые последствия вновь зафиксированы в Одессе. В результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом. Погибли три человека, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Также повреждены нежилые здания, промышленное предприятие, склад готовой продукции, газопровод и грузовые автомобили. Во время ликвидации последствий спасатели вывели из поврежденного дома трех жителей, среди которых двое детей.

Другие регионы

Днепропетровская область. В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры, пострадал 53-летний мужчина. На Никопольщине повреждены пятиэтажный дом и агропредприятие, в Криничанской громаде возник пожар на территории фермы.

Харьковская область. Под ударами оказались Слободской и Шевченковский районы Харькова. Повреждены складские помещения, автозаправочная станция и многоэтажный жилой дом. За сутки в области погибли два человека, еще 16 получили ранения.

Сумская область. Российские войска обстреляли жилой сектор из реактивных систем залпового огня с кассетными боеприпасами. Пострадали семь человек, повреждены не менее десяти домов.

Запорожская область. За сутки оккупанты нанесли более тысячи ударов по 58 населенным пунктам. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Франция передаст Украине Rafale и разрешила производство своих ракет

Украина и Франция подписали дорожную карту, предусматривающую поставку французских многоцелевых истребителей Rafale, а также новейших систем противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T NG.

По информации Reuters, первый контракт предусматривает поставку 16 самолетов в рамках программы, которая в перспективе может охватить до 100 истребителей Rafale. Подготовка украинских пилотов и технического персонала начнется во Франции.

Кроме того, Украина станет первым государством, которое получит новую систему SAMP/T NG. Первый современный радиолокационный комплекс GF300 планируют развернуть уже до конца 2026 года, а остальные элементы системы будут поставляться поэтапно с 2027 года.

Не менее важной стала договоренность о локализации производства вооружений.

Франция разрешила лицензионное производство в Украине крылатых ракет SCALP, корректируемых авиабомб AASM и зенитных ракет Aster 30.

Согласно совместной декларации, выпуск SCALP и AASM планируют начать уже до конца 2026 года. Одновременно Франция и Италия намерены ускорить поставки ракет Aster 30 для украинской ПВО.

Эксперты называют эти соглашения одними из самых масштабных по передаче Украине современных западных оборонных технологий. При этом объемы будущего производства, перечень украинских предприятий и источники финансирования пока официально не раскрываются.

На фронте появилась 40-километровая «зона смерти»

Массовое применение беспилотников продолжает менять характер современной войны.

Как пишет немецкое издание Die Zeit, на отдельных участках фронта территория, где любое движение практически мгновенно обнаруживается и становится целью для ударного дрона, уже достигает 40 километров в ширину.

По данным журналистов, сейчас на каждый квадратный километр линии фронта приходится не менее десяти беспилотников.

В таких условиях использование тяжелой бронетехники становится все менее эффективным, а скрытая переброска подразделений и подготовка масштабных наступательных операций практически невозможны.

Следующим этапом, по мнению аналитиков, станет широкое внедрение искусственного интеллекта. Уже сегодня отдельные модели беспилотников способны самостоятельно сопровождать и поражать цели даже после потери связи с оператором.

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