Ключевые моменты:

  • 9 июля в Одессе объявлен День траура по четырем погибшим в результате российского ракетного удара.
  • На административных зданиях приспустили Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
  • Учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий и публичного воспроизведения музыки.
  • Руководители области и города выразили соболезнования семьям погибших.

Четверг, 9 июля, в Одессе объявлен День траура по четырем мирным жителям, погибшим в результате российского ракетного удара вечером 8 июля.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, регион чтит память погибших и разделяет боль их родных и близких.

В знак траура на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и учреждений приспустили Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Городские власти также рекомендовали предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности отказаться от проведения развлекательных мероприятий и ограничить публичное использование музыки.

Напомним, вечером 8 июля российские войска нанесли по Одессе удар баллистической ракетой. В результате атаки погибли четыре человека, еще пять человек получили ранения.

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