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Суд в Николаеве арестовал на 60 суток без права залога водителя Nissan Murano, подозреваемого в смертельном ДТП на трассе Одесса — Николаев.

Авария произошла 4 июля: погибли 12 человек, еще шесть получили тяжелые травмы.

По версии следствия, водитель Nissan выехал на встречную полосу, из-за чего маршрутка перевернулась и столкнулась с грузовиком.

Подозреваемый вину не признал, но извинился перед семьями погибших и пострадавших.

Защита утверждает, что трагедии можно было избежать, если бы водитель маршрутки затормозил и планирует обжаловать решение суда.

Погибли 12 человек

В Центральном районном суде Николаева избрали меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano Максиму Филатову, которого подозревают в создании аварийной ситуации, повлекшей масштабное ДТП с многочисленными жертвами.

Авария произошла 4 июля на автодороге Одесса — Николаев с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика Volvo. В результате аварии погибли 12 человек, еще шестеро получили тяжелые травмы.

По версии следствия, водитель Nissan Murano выехал на встречную полосу движения. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель маршрутки резко изменил траекторию движения, после чего транспортное средство съехало на обочину, опрокинулось и врезалось в грузовик.

Следует отметить, что дело взято на особый контроль, а группу прокуроров возглавляет руководитель Николаевской областной прокуратуры Игорь Домущей.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. Прокуратура просила заключить мужчину под стражу без права внесения залога, отметив, что он неоднократно нарушал правила дорожного движения и может скрываться от следствия.

Известно, что Максим Филатов является уроженцем Полтавы, зарегистрирован в Одесской области, женат, воспитывает ребенка и работает водителем-логистом международной организации ООН в Одессе. Во время судебного заседания мужчина заявил, что не признает свою вину, однако выразил соболезнования и попросил прощения у родственников погибших и пострадавших.

Адвокат подозреваемого настаивает, что его клиент не отдавал себе отчет, что стал участником смертельной аварии, поскольку после инцидента автомобили разъехались.

По словам защитника, Nissan находился на встречной полосе всего 5-7 секунд. Он также считает, что водитель маршрутки допустил ошибку, резко повернув руль вправо вместо экстренного торможения.

По мнению стороны защиты, если бы водитель Mercedes применил торможение, трагедии можно было бы избежать, а причинно-следственная связь между действиями водителя Nissan и гибелью людей отсутствует.

Однако суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Максиму Филатову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Добавим, что микроавтобус был заказан предприятием «Николаевэлектротранс» для перевозки сотрудников и членов их семей на отдых в Одессу. Именно они стали жертвами в аварии…