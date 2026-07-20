Ключевые моменты:

В городе хотят обустроить 11 наземных переходов рядом с подземными.

Проект предварительно оценили в 28 млн гривен.

В мэрии говорят, что сумма может измениться после разработки документации.

Некоторые депутаты считают, что часть переходов можно оборудовать значительно дешевле.

Что предлагают в мэрии

И.о. директора городского департамента транспорта Сергей Щербань сообщил, что речь идет о предварительной оценке стоимости. До начала работ необходимо разработать проектную документацию и определить объем строительно-монтажных работ.

«Речь идет о создании наземных переходов на тех транспортных узлах, где сейчас есть только подземные переходы. Это делается в рамках повышения безбарьерности города», – отметил чиновник на состоявшемся накануне заседании совета безбарьерности Одесского горсовета.

Почему возникли споры

Председатель транспортной комиссии горсовета Петр Обухов считает, что далеко не на всех объектах нужны дорогостоящие проекты и масштабная реконструкция.

По его мнению, в некоторых местах достаточно оборудовать удобные съезды для маломобильных людей и установить светофор – это позволит решить проблему без многомиллионных затрат.

«Не везде нужны сложные проекты и десятки миллионов гривен. Во многих местах, как на пересечении Итальянской и Пантелеймоновской, или Дерибасовской и Преображенской, достаточно сделать нормальный съезд и поставить светофор – и проблема безбарьерности будет решена, и не нужно 28 миллионов», – подчеркнул депутат.

Окончательное решение о стоимости проекта пока не принято. После подготовки более детальных расчетов департамент транспорта должен представить смету по каждому из 11 транспортных узлов, после чего вопрос снова вынесут на обсуждение.

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Источник: Думская