Ключевые моменты:

  • В городе хотят обустроить 11 наземных переходов рядом с подземными.
  • Проект предварительно оценили в 28 млн гривен.
  • В мэрии говорят, что сумма может измениться после разработки документации.
  • Некоторые депутаты считают, что часть переходов можно оборудовать значительно дешевле.

Что предлагают в мэрии

И.о. директора городского департамента транспорта Сергей Щербань сообщил, что речь идет о предварительной оценке стоимости. До начала работ необходимо разработать проектную документацию и определить объем строительно-монтажных работ.

«Речь идет о создании наземных переходов на тех транспортных узлах, где сейчас есть только подземные переходы. Это делается в рамках повышения безбарьерности города», – отметил чиновник на состоявшемся накануне заседании совета безбарьерности Одесского горсовета.

Транспортные узлы Одессы

Почему возникли споры

Председатель транспортной комиссии горсовета Петр Обухов считает, что далеко не на всех объектах нужны дорогостоящие проекты и масштабная реконструкция.

По его мнению, в некоторых местах достаточно оборудовать удобные съезды для маломобильных людей и установить светофор – это позволит решить проблему без многомиллионных затрат.

«Не везде нужны сложные проекты и десятки миллионов гривен. Во многих местах, как на пересечении Итальянской и Пантелеймоновской, или Дерибасовской и Преображенской, достаточно сделать нормальный съезд и поставить светофор – и проблема безбарьерности будет решена, и не нужно 28 миллионов», – подчеркнул депутат.

Окончательное решение о стоимости проекта пока не принято. После подготовки более детальных расчетов департамент транспорта должен представить смету по каждому из 11 транспортных узлов, после чего вопрос снова вынесут на обсуждение.

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Источник: Думская

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