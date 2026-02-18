Ключевые моменты:
- Предупреждение Гидрометцентра: опасные метеоявления I уровня по Одессе и области.
- Ночью порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, гололедица и метель в течение суток.
- Призыв власти: ограничить передвижение без необходимости, особенно в ухудшении погоды.
Погода в Одессе
Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеоявлениях I уровня (желтого) по Одессе и области. Ночью 19 февраля ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, а в течение суток сохранится гололедица и метель.
Следует отметить, что городские власти призывают одесситов и гостей города внимательно следить за погодой, ограничить передвижение в случае ухудшения погодных условий. К слову, особая опасность в пляжной зоне из-за шторма в Черном море. Ведь растет минная угроза: мины могут сорваться с якорей, прибиться к берегу или дрейфовать по побережью.
В Одессе 19 февраля облачно, ночью умеренный снег, днем без осадков. Вьюга ночью, слабый гололед.
Температура:
- ночью -5…-7°С,
- днем -1…+1°С.
Погода в Одесской области
19 февраля облачно, ночью небольшой снег (местами умеренный), днем без осадков. Вьюга ночью, местами гололедица.
Температура:
- ночью -5…-10°С,
- днем -1…+4°С.
На дорогах гололедица, ночью снежные заносы, видимость в снегу 500-1000м.
