Ключевые моменты:

Предупреждение Гидрометцентра: опасные метеоявления I уровня по Одессе и области.

Ночью порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, гололедица и метель в течение суток.

Призыв власти: ограничить передвижение без необходимости, особенно в ухудшении погоды.

Погода в Одессе

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеоявлениях I уровня (желтого) по Одессе и области. Ночью 19 февраля ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, а в течение суток сохранится гололедица и метель.

Следует отметить, что городские власти призывают одесситов и гостей города внимательно следить за погодой, ограничить передвижение в случае ухудшения погодных условий. К слову, особая опасность в пляжной зоне из-за шторма в Черном море. Ведь растет минная угроза: мины могут сорваться с якорей, прибиться к берегу или дрейфовать по побережью.

В Одессе 19 февраля облачно, ночью умеренный снег, днем ​​без осадков. Вьюга ночью, слабый гололед.

Температура:

ночью -5…-7°С,

днем -1…+1°С.

Погода в Одесской области

19 февраля облачно, ночью небольшой снег (местами умеренный), днем ​​без осадков. Вьюга ночью, местами гололедица.

Температура:

ночью -5…-10°С,

днем -1…+4°С.

На дорогах гололедица, ночью снежные заносы, видимость в снегу 500-1000м.

Читайте также: Почему Масница, а не Масленица: кто такой Колодий и зачем «волочили колодку»