Ключевые моменты:

  • В Одессе начали первый этап капитального ремонта трамвайных путей на перекрестке Старопортофранковской и Тараса Кузьмина.
  • В пределах работ заменят 4 пересечения путей (16 крестовин).
  • Ремонт должен повысить безопасность и надежность движения трамваев.
  • Работы продлятся до 12 августа.
  • В этот период изменены маршруты трамваев №15 и №28.

Как изменилось движение трамваев

В Одессе начали первый этап капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина. На время проведения работ два трамвайных маршрута будут курсировать по измененным схемам.

Добавим, что в рамках ремонта специалисты заменят четыре пересечения путей, включающих 16 крестовин. По информации городских служб, эти работы необходимы для повышения надежности и безопасности движения электротранспорта.

Капитальный ремонт продлится с 18 июля по 12 августа.

В связи с проведением работ временно изменены маршруты трамваев:

  • №15 будет курсировать по маршруту Алексеевская площадь — Слободской рынок через Херсонский сквер;
  • №28 будет осуществлять движение по маршруту Парк Шевченко – площадь Тираспольская.

Напомним, что на улице Ришельевской в ​​Одессе начали ремонтировать дорожное покрытие на остановках общественного транспорта. Изношенный асфальт заменят, а основание дороги усилят, чтобы участки лучше выдерживали ежедневную нагрузку от автобусов.

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