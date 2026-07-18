Ключевые моменты:
- В Одессе начали первый этап капитального ремонта трамвайных путей на перекрестке Старопортофранковской и Тараса Кузьмина.
- В пределах работ заменят 4 пересечения путей (16 крестовин).
- Ремонт должен повысить безопасность и надежность движения трамваев.
- Работы продлятся до 12 августа.
- В этот период изменены маршруты трамваев №15 и №28.
Как изменилось движение трамваев
В Одессе начали первый этап капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина. На время проведения работ два трамвайных маршрута будут курсировать по измененным схемам.
Добавим, что в рамках ремонта специалисты заменят четыре пересечения путей, включающих 16 крестовин. По информации городских служб, эти работы необходимы для повышения надежности и безопасности движения электротранспорта.
Капитальный ремонт продлится с 18 июля по 12 августа.
В связи с проведением работ временно изменены маршруты трамваев:
- №15 будет курсировать по маршруту Алексеевская площадь — Слободской рынок через Херсонский сквер;
- №28 будет осуществлять движение по маршруту Парк Шевченко – площадь Тираспольская.
Напомним, что на улице Ришельевской в Одессе начали ремонтировать дорожное покрытие на остановках общественного транспорта. Изношенный асфальт заменят, а основание дороги усилят, чтобы участки лучше выдерживали ежедневную нагрузку от автобусов.