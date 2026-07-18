Ключевые моменты:

В Одессе начали первый этап капитального ремонта трамвайных путей на перекрестке Старопортофранковской и Тараса Кузьмина.

В пределах работ заменят 4 пересечения путей (16 крестовин).

Ремонт должен повысить безопасность и надежность движения трамваев.

Работы продлятся до 12 августа.

В этот период изменены маршруты трамваев №15 и №28.

Как изменилось движение трамваев

В Одессе начали первый этап капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина. На время проведения работ два трамвайных маршрута будут курсировать по измененным схемам.

Добавим, что в рамках ремонта специалисты заменят четыре пересечения путей, включающих 16 крестовин. По информации городских служб, эти работы необходимы для повышения надежности и безопасности движения электротранспорта.

Капитальный ремонт продлится с 18 июля по 12 августа.

В связи с проведением работ временно изменены маршруты трамваев:

№15 будет курсировать по маршруту Алексеевская площадь — Слободской рынок через Херсонский сквер;

№28 будет осуществлять движение по маршруту Парк Шевченко – площадь Тираспольская.

Напомним, что на улице Ришельевской в ​​Одессе начали ремонтировать дорожное покрытие на остановках общественного транспорта. Изношенный асфальт заменят, а основание дороги усилят, чтобы участки лучше выдерживали ежедневную нагрузку от автобусов.