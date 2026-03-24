Большой пожар в Одессе

Ключевые моменты:

  • Днем 24 марта в одесском микрорайоне Таирова произошел пожар в баре-кальянной на проспекте Небесной Сотни.
  • Возгорание произошло рядом с жилыми многоэтажками, черный дым был виден издалека.
  • На место оперативно прибыли спасатели, пожар удалось ликвидировать.
  • Официальной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.
  • Ранее заведение уже горело.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, большой столб густого черного дыма на проспекте Небесной Сотни, напротив жилмассива Радужного, было видно издалека.

В Одессе горела кальянная на Таирова

Фото и видео с места события опубликовали местные Телеграм-каналы. На них представлено, что возгорание произошло в непосредственной близости от жилых высоток.

Большой пожар в Одессе на проспекте Небесной Сотни

Сообщается, что на место пожара незамедли тельно прибыли сотрудники ГСЧС. В настоящее время пожар потушили, но официальная информация от спасателей о причинах возгорания и возможных пострадавших на данный момент не поступала.

Днем 24 марта на проспекте Небесной Сотни произошло серьезное возгорание в помещении бара-кальянной

По словам одесситов, ранее этот бар уже горел, после чего заведение долго время стояло закрытым.

