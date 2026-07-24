Ключевые моменты:

  • Ночью 24 июля Россия атаковала Одесскую область ракетами и ударными дронами.
  • В одном из жилых домов повреждена крыша, также пострадали частные дома и автомобили.
  • Медики оказали помощь женщине и 4-летнему ребенку.
  • Также повреждено одно из предприятий, но обошлось без разрушений и новых пострадавших.

Как сообщил сегодня утром глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате попадания повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Также пострадали частные дома и автомобили жителей.

Медицинская помощь понадобилась женщине и 4-летнему ребенку.

Дом в Измаиле после атаки дронов

«Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Одесщину ракетами и ударными БпЛА: поражен жилой сектор и промышленная инфраструктура. К сожалению, пострадали женщина и ребенок», – отметил глава ОВА.

Измаил после атаки дронов в ночь на 24 июля 2026

Кроме жилых домов, в результате атаки повреждена территория одного из предприятий.

«К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших», – отметил Кипер.

Возникшие после атаки возгорания спасатели оперативно ликвидировали.

Одесская область: спасатели тушат пожар после атаки дронов

Сейчас специалисты продолжают работать на местах и фиксируют последствия ночной атаки.

Как сообщалось ранее, в румынской больнице от полученных травм скончался член экипажа танкера Gas Lisbon, на борту которого произошел взрыв в результате атаки российских беспилотников. Погибший был одним из трех моряков, госпитализированных в тяжелом состоянии после вражеского удара.

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