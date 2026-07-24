Ключевые моменты:
- Ночью 24 июля Россия атаковала Одесскую область ракетами и ударными дронами.
- В одном из жилых домов повреждена крыша, также пострадали частные дома и автомобили.
- Медики оказали помощь женщине и 4-летнему ребенку.
- Также повреждено одно из предприятий, но обошлось без разрушений и новых пострадавших.
Как сообщил сегодня утром глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате попадания повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Также пострадали частные дома и автомобили жителей.
Медицинская помощь понадобилась женщине и 4-летнему ребенку.
«Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Одесщину ракетами и ударными БпЛА: поражен жилой сектор и промышленная инфраструктура. К сожалению, пострадали женщина и ребенок», – отметил глава ОВА.
Кроме жилых домов, в результате атаки повреждена территория одного из предприятий.
«К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших», – отметил Кипер.
Возникшие после атаки возгорания спасатели оперативно ликвидировали.
Сейчас специалисты продолжают работать на местах и фиксируют последствия ночной атаки.
Как сообщалось ранее, в румынской больнице от полученных травм скончался член экипажа танкера Gas Lisbon, на борту которого произошел взрыв в результате атаки российских беспилотников. Погибший был одним из трех моряков, госпитализированных в тяжелом состоянии после вражеского удара.