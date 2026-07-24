Ключевые моменты:

Возле села Шевченково погиб 61-летний водитель электроскутера.

В Измаиле столкнулись два автомобиля и электросамокат.

В больницу доставили 14-летнего подростка и 56-летнюю женщину.

Водитель электроскутера погиб после столкновения с грузовиком

Первая авария произошла около 14:00 возле села Шевченково Килийской громады.

По предварительным данным полиции, 61-летний водитель электроскутера выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В Измаиле столкнулись два автомобиля и электросамокат

Спустя несколько минут еще одно ДТП произошло в Измаиле на перекрестке улиц Бессарабской и Коммерческой.

По предварительной информации, 18-летний водитель Hyundai Sonata, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz и 14-летнему подростку, который ехал на электросамокате по главной дороге.

После столкновения травмы получили водитель электросамоката и 56-летняя пассажирка Hyundai. Их госпитализировали.

Все участники аварий, управлявшие транспортом, были трезвыми.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства обоих происшествий.

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