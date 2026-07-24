Ключевые моменты:
- Возле села Шевченково погиб 61-летний водитель электроскутера.
- В Измаиле столкнулись два автомобиля и электросамокат.
- В больницу доставили 14-летнего подростка и 56-летнюю женщину.
Водитель электроскутера погиб после столкновения с грузовиком
Первая авария произошла около 14:00 возле села Шевченково Килийской громады.
По предварительным данным полиции, 61-летний водитель электроскутера выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.
Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
В Измаиле столкнулись два автомобиля и электросамокат
Спустя несколько минут еще одно ДТП произошло в Измаиле на перекрестке улиц Бессарабской и Коммерческой.
По предварительной информации, 18-летний водитель Hyundai Sonata, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz и 14-летнему подростку, который ехал на электросамокате по главной дороге.
После столкновения травмы получили водитель электросамоката и 56-летняя пассажирка Hyundai. Их госпитализировали.
Все участники аварий, управлявшие транспортом, были трезвыми.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства обоих происшествий.
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