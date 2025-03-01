Как рассказали в пресс-службе областной полиции, сегодня, 1 марта, во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили видео, на котором неизвестная женщина жестоко била палкой собаку на территории частного домовладения. Установив, что это 52-летняя жительница одного из сел Выгодянской ОТГ, полицейский офицер громады совершил выезд в ее место жительства. Там выяснилось, что, кроме избитого пса, женщина держит у себя около 70 собак и находившихся в заброшенном состоянии кошек. Объяснить свое поведение по отношению к животному женщина не смогла.

В отношении нее полицейский составил административные материалы за жестокое обращение с животными.

Собак и кошек передали в одну из общественных зоозащитных организаций для проведения ветеринарного осмотра и временного содержания. А женщине грозит немалый штраф с конфискацией животных.

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